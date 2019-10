El PSOE reclama a la oposición "remar juntos" para culminar el soterramiento

El secretario general de la agrupación del PSOE de Langreo, Toni Ríos, instó a los partidos de la oposición y a la Plataforma por el Soterramiento de Langreo a "remar todos juntos" hacia "un objetivo común, como es culminar esta obra tan importante". "Todo el mundo debe estar implicado en este empeño, no podemos prescindir de nadie", aseguró.

Ríos defendió la gestión del equipo de gobierno socialista y reivindicó la labor de la alcaldesa, Carmen Arbesú, en las negociaciones del nuevo convenio para el soterramiento de las vías de Feve. "Se habla de oscurantismo y soberbia, algo que no entendemos. Todos los vecinos tienen a su disposición la información necesaria y el diálogo con todos los interlocutores es continuo. Además, quienes dicen que no se consideran sus propuestas deberían aclarar a cuáles se refieren, porque por los distintos canales abiertos no ha aparecido ninguna hasta ahora. Esperamos sus aportaciones y ahí están las actas de las distintas comisiones para ver cuál es la verdad", destacó.

El dirigente socialista apuntó que la Plataforma por el Soterramiento, "tan crítica con el gobierno local", ha pedido una reunión con la organización comarcal del PSOE que tendrá lugar la próxima semana. "Algunos deberían en su papel decir qué harán en el próximo e inminente pleno, si votarán a favor de la firma del convenio o no. Recordemos que la Plataforma por el Soterramiento, si es que no es la Plataforma contra el Soterramiento, pidió el voto desfavorable en la Comisión de Urbanismo del pasado lunes", indicó Ríos.

El máximo responsable de los socialistas langreanos calificó como muy positivo el inicio del mandato municipal. "En poco más de 100 días, el equipo de gobierno se ha autoimpuesto un ritmo de gestión importante para dar la mejor respuesta a las demandas vecinales. Ahora, los concejales son puntuales, hay ritmo de trabajo, se escucha a los vecinos", aseguró Ríos, en "contraste" con la situación anterior al relevo en el Ayuntamiento tras las elecciones municipales del pasado mayo. "Lo más revolucionario en política es la responsabilidad. Mientras el gobierno gobierna, hay quien no hace lo que le corresponde. Podríamos acudir a que otros no han hecho nada en cuatro años, pero la cuestión es que la ciudadanía ha puesto a cada uno en su lugar. Y, gracias a su gestión, algunos han logrado estar en la oposición. Ya lo venían practicando desde el gobierno, a decir verdad".

La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Langreo dio luz verde ayer esta semana al convenio para culminar la obra del soterramiento de las vías de la antigua Feve en Sama y La Felguera. Se trata de cuarto borrador que llega al Ayuntamiento en nueve meses y del tercero que se aprueba en ese mismo período de tiempo, como consecuencia de los problemas de tramitación.