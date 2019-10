Colecciones imborrables en Mieres

¿Busca usted una moneda concreta? ¿Tal vez un billete? ¿Es amante de los videojuegos, del cine, de los playmobil?. Pues en el ferial de Santullano, en Mieres, tiene este fin de semana su sitio. Y es que la Feria del Coleccionismo de Asturias ha reunido en recinto a más de 130 puestos de coleccionistas de toda España y parte de Europa que hasta hoy domingo comercian, intercambian, y muestran sus colecciones de casi cualquier cosa que se pueda imaginar. Un evento que no solamente está dedicado a los coleccionistas, sino que todos los públicos pueden encontrar algún puesto o alguna actividad a la que aferrarse y con la que disfrutar.

Quizá una de las colecciones más llamativas que se pueden ver en este evento es la de Silvia Castro, natural de Covadonga, y que se ha traído a Mieres sus más de 9.000 gomas de borrar que ha ido juntando desde hace 30 años. "No se muy bien porque empecé, pero con once años mi madre me compró unas gomas de borrar -de Mafalda-, que me resultaron demasiado guapas para usar, las guardé, y así comenzó todo", explica. Su aspiración con once años era junta 100 piezas. Hoy son ya más de 9.300. Y de todo tipo. "Las tengo de muchos países y de muchas temáticas, las tengo clasificadas por categorías, que es algo que respeto en la exposición". La de Silvia Castro es la segunda mayor colección de gomas de borrar de España y una de las mayores de Europa. Entre las que guarda con más cariño están las que le regaló su madre, y algunas de la infancia. Hasta tal punto llega su afición, que ha llegado a hacer turismo de coleccionismo. "El año pasado estuve en Japón, en la fábrica de Iwako , que es una de las más importantes del mundo, para comprar", explica Castro. Un viaje que será imborrable y del que se pueden ver las piezas que se trajo en Mieres.

Pero no solo de gomas de borrar vive el ser humano. Dando un paseo por el ferial se pueden ver numerosas colecciones de todo tipo, desde juegos de mesa a enseres domésticos, pasando por monedas o billetes. Otro de los stands que llama la atención es el de Joaquín Blanes, que llega desde Andorra, con más de medio millar de botellas de Coca-cola. "Soy corresponsal de coleccionistas, y gracias a mis contactos he conseguido que me fueran suministrando botellas de sus países", explica. Desde 10 euros hasta más de 100 euros por una botella es lo que se paga por uno de estos objetos. "Tengo botellas de Korea, de Australia, de la mayoría de Europa, de eventos concretos como Mundiales o juegos Olímpicos", explica, mientras los visitantes de la feria le preguntan el precio. Aún así, es difícil comerciar con este producto. "Es algo que es difícil de sacar a no ser que haya alguien que venga concretamente a por ello, ya que la gente no redecora así sus casas ahora", indica Blanes.

Con sus auriculares al cuello, y concentrado indexando discos en busca de un chollo, el ovetense Luis Díaz es uno de los visitantes de la feria del coleccionismo. "No suelo acudir a estos eventos, pero coincidió que estaba por aquí y me acerqué", confiesa, a la par que sostiene la bolsa con los vinilos que se ha llevado. "Me gusta la música y aproveché para comprar algún disco interesante que me apetecía tener", apunta el joven.

Un poco más lejos, los coleccionistas del futuro, los más pequeños, aprovechaban para jugar unas partidas en la zona de videoconsolas habilitada. Y para los más hambrientos, un par de "food trucks". Durante estos días, el salón de actos del ferial también servirá para proyectar varios ciclos de cine: Mr. Bean, Dragon Ball, o cine de terror. Y los superhéroes, alguno desfilando ayer por el evento, también tienen su espacio. La de Mieres será, sin duda, una feria imborrable.