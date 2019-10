Juegos romanos para celebrar en Aller el Día de la Ruta de la Plata

Un año más, y ya van seis, el Ayuntamiento de Aller se suma a la celebración del Día de la Ruta Vía de la Plata con diversas actividades de temática romana, que tienen el fin de dar a conocer el pasado histórico del municipio y de esta calzada romana.

El salón de Plenos del Ayuntamiento de Aller acogió esta mañana la presentación de los actos conmemorativos de esta efeméride. Participaron el Alcalde, Juan Carlos Iglesias García, y el concejal de Turismo del consistorio allerano, Elena Zapico Pando.

Las actividades programadas en los municipios por los que discurre el itinerario arrancaron el pasado día 18 de septiembre, fecha del nacimiento de Trajano, el primer emperador romano no procedente de la península itálica. Hasta finales de octubre se realizarán diversos eventos en las localidades de la Ruta Vía de la Plata, cuyo objetivo es el de conmemorar esta fecha simbólica, así como el de valorizar este itinerario e impulsar su recorrido como producto turístico.

Trajano nació el 18 de septiembre del año 53 d. C. en la ciudad de itálica, a escasos kilómetros de Hispalis (Sevilla). Trajano no solo fue el primer emperador romano no procedente de la península Itálica sino también uno de los emperadores que confirió a esta calzada romana su forma definitiva y la dotó de infraestructura. Después de la vía Augusta, la calzada de la Ruta Vía de la Plata fue la segunda en importancia en la Hispania romana.

Las actividades programadas en Aller se llevarán a cabo los días 12 y 13 de octubre en el Centro de Interpretación de la Vía Carisa, situado en la localidad de La Enfistiella (Nembra). Durante el fin de semana los visitantes se sumergirán en los juegos del mundo romano, desde los más sencillos e infantiles hasta los juegos de estrategia más complejos de la antigüedad clásica. Los asistentes tendrán la oportunidad de probar juegos tales como "XII scripta", "Latrunculi", "Tres Lineatae" o las tabas, entre otros. El público asistente podrá conocer las normas, la historia y los detalles más interesantes de cada juego.

Además, en el exterior del centro dos legionarios de la Legio V Alaudae mostrarán al público cómo era la vida en un campamento romano como el de Curriechos. Para ello, se montará una pequeña vexiliatio de la Legio V Alaudae, su maquinaria bélica y sus armas de combate. Habrá dos pases de recreación cada día, a las 12:00 y a las 17:00 horas, durante los cuales los legionarios explicarán aspectos históricos del avance militar romano en suelo astur y, en concreto, en la vía Carisa, así como distintas cuestiones de la vida campamental romana. El resto del tiempo los legionarios estarán en la tienda atendiendo preguntas y haciéndose fotos con el público.

Las actividades se realizarán tanto el sábado como el domingo durante el horario de apertura del Centro de Interpretación de la Vía Carisa (de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 h) y serán totalmente gratuitas. Están dirigidas a todo tipo de públicos y correrán a cargo de la asociación Peplo, especializada en la recreación de la vida cotidiana de época romana y entre cuyos fines se encuentra el de divulgar la historia.

La Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata fijó en 2014 el Día de la Ruta Vía de la Plata con el objetivo de valorizar uno de los conjuntos más interesantes de nuestro patrimonio histórico e impulsar su recorrido como destino turístico. La Ruta Vía de la Plata es un itinerario cultural y turístico basado en una de las principales vías de comunicación del Imperio Romano durante su dominio de la península ibérica.

La Ruta discurre por el oeste de España atravesando 4 comunidades autónomas y 7 provincias en un eje sur-norte de casi 900 kilómetros que une la ciudad de Sevilla, en Andalucía, con la localidad de Gijón, en Asturias. Su recorrido, que aún conserva en algunos tramos el trazado y pavimento original de las diferentes calzadas romanas que la conforman, cuenta con importantes vestigios arqueológicos, fruto del paso de diferentes culturas a lo largo de sus 2.000 años de historia, y un importante patrimonio cultural y artístico. Este itinerario es, también, un recorrido por la gastronomía española y por la riqueza ecológica y la variedad de paisajes que se pueden encontrar en la península ibérica.