Les Feries de Lena, a por el fin de semana lleno música, tradición y actividades infantiles

Les Feries de Lena entran mañana en su fin de semana grande. Tras el pregón y la primera verbena del jueves, y el concurso de ganado y la segunda verbena de hoy, el programa de actividades llega mañana cargado de actividades para todas las edades, que se completarán con una nueva noche musical y fuegos artificiales.

Desde las once de la mañana habrá un pasacalles de gaita y tambor, a lo que seguirá la apertura del ferial infantil, que se ubica en el colegio del Pilar, y que será gratuito para los niños y niñas. Desde las once y media hasta las dos y media en horario matinal, y desde las cuatro y media a las ocho por las tardes, los pequeños podrán disfrutar tanto mañana como pasado de todas las atracciones allí ubicadas. Además, también se abrirá el mercado agroecológico y artesanal de la Montaña Central.

Por la tarde, a las cinco, habrá una representación de teatro infantil, en el colegio Jesús Neira. La compañía "La banda de Noa" representará la obra "La pirata de una sola pata". A las cinco y media, en la bolera, habrá una partida de bolos. Ya por la noche, a partir de las diez y media, la plaza Alfonso X el Sabio acogerá la verbena, que amenizarán la orquesta "Nueva York" y el "Dúo Arome". A las once y media se lanzarán los fuegos artificiales desde la carretera del Valle. Y_a media noche, en el Jesús Neira, una nueva edición de "Nuechis L.Lenices", con "Luis Núñez y Los Folgazanes", "Taranús" y "Mala Reputación".

Para el domingo quedará la jornada en honor a la Virgen del Rosario, que arrancará a las doce y media con la misa en la iglesia parroquial San_Martín el Real. Una hora más tarde se celebrará la puya'l ramu y una sesión vermú en la plaza Alfonso X, a cargo de_"Aica" y con la actuación del grupo de baile "La Flor de Xanzaina". A las ocho de la tarde, en el teatro Vital Aza, la compañía "Kumen" representará la obra "Tres". Las entradas tendrán un precio de cinco euros. Para cerrar la jornada, a las diez, llegará la música, con el tributo a Dire Straits que desarrollará el grupo "Real Straits".