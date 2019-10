El PP acusa al Gobierno central de desviar la partida del soterramiento de Langreo

El Partido Popular (PP) acusa al Gobierno central (PSOE) de desviar los 20 millones incluidos en los Presupuestos del Estado vigentes, prorrogados de 2018, que estaban inicialmente destinados al soterramiento de las vías de la antigua Feve en Langreo. Así el diputado regional Álvaro Queipo, que hoy se reunió, junto con la portavoz parlamentaria del PP, Teresa Mallada, el candidato al Senado de la formación, Ramón García Cañal, y la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Langreo, María Antonia García, con representantes de la Plataforma por el Soterramiento de las Vías.

Queipo señaló que los 20 millones incluidos en las cuentas estatales para la obra langreana se han destinado a financiar obras de cercanías en otras comunidades autónomas con el objetivo de "hacer política y ganar votos". "No solo nos han birlado esos millones si no que ahora quieren detraerlos de los fondos mineros", añadió el parlamentario popular.

Si se hubieran cumplido los plazos fijados por el Gobierno de Rajoy, dijo Queipo, "estaríamos presenciado la finalización de la obra y, sin embargo, ahora nos dicen que no será hasta 2022". García Cañal hizo hincapié a la "historia de despropósito" del soterramiento y en los retrasos que esta obra ha sufrido con el PSOE. También apuntó que la actuación "ha pasando de los 52 millones iniciales de coste para la excavación y la preparación de las vías a los entre 120-130 millones previstos". De esta forma, aseguró, "el kilómetro del soterramiento saldrá más caro que el de la variante de Pajares". Queipo denunció además que la plataforma lleva 21 meses esperando que el Ejecutivo regional les reciba y el PP tres meses para reunirse con el Adif. La Plataforma animó a los asturianos a participar en marcha del día 19 entre Laviana y Langreo por el futuro de las cercanías y de la línea Gijón-Laviana y la finalización del soterramiento.