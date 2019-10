Amado: "Ayudamos a las mujeres para que puedan regular su propia autoestima"

Aprender a decir no o gestionar las emociones no siempre es algo fácil para aquellas mujeres que se dedican a cuidar a personas dependientes en el ámbito familiar. Para ayudarlas, el Ayuntamiento de Mieres y la Fundación Mujeres iniciaron ayer un taller de identidad y autoestima que se alargará durante todo el mes con varias sesiones. Su objetivo, como destacó ayer Ana Amado, de la Fundación Mujeres, es "trabajar el empoderamiento personal de las mujeres que les permita regular su propia autoestima para no depender de la autoestima exterior". Un total de diecisiete mujeres participaron el taller organizado ayer.

No es la primera vez que la Fundación Mujeres colabora con el Ayuntamiento mierense. Esta entidad trabaja con el proyecto denominado "Cuidadanas", destinado tanto a mujeres cuidadoras de personas dependientes en el ámbito familiar, excuidadoras, cuidadoras no profesionales, mujeres en activo que cuidan a familiares y potenciales cuidadoras. Y es que esta situación hace que estas mujeres dejen de preocuparse por ellas mismas, algo que la Fundación Mujeres trata de combatir con sus talleres. En el pasado ya impartieron un seminario para que las cuidadoras también se cuidasen ellas mismas y ahora se enfocan en el empoderamiento de estas mujeres. En su primera sesión, el taller se centró ayer en el conocimiento de las participantes y, todas juntas, redactaron una lista de autocuidado en grupos. "Han sacado como unas sesenta ideas de cómo autocuidarse diariamente, con cuestiones como 'hoy no voy a hacer autocrítica negativa de mí misma', 'hoy no voy a sentirme culpable' u 'hoy me voy a dar un paseo", apuntó Amado.

Una vez hecha la lista, las participantes elegían uno de esos autocuidados y lo fijaban para un día ayudándose del azar de los dados. Esto es, las mujeres tiraban dos dados, y el número resultante sería el día en el que iban a hacer el autocuidado elegido previamente. Esta es una de las metodologías utilizadas, pero no la única. La representante de la Fundación Mujeres explicó que los talleres "se plantean desde una forma totalmente participativa, enfocándolos desde un planteamiento igualitario y de compartir, construyendo poco a poco un pensamiento grupal".

Las próximas sesiones del taller tendrán lugar en la Casa de Encuentros de la mujer de Mieres los días 23 y 30, gestionándose desde el Centro Asesor de la Mujer y la Consejería de Igualdad de Mieres. De este modo, si hubiera alguna mujer interesada en asistir debería ponerse en contacto con estas entidades para ver la disponibilidad. En cuanto a la respuesta de las participantes, Ana Amado destacó que "estamos muy contentas, porque la respuesta de Mieres siempre es muy buena, las mujeres son muy generosas ofreciéndote su tiempo, colaboración y participación".