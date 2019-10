John Paperback presenta hoy su último disco en el teatro de La Felguera

El Nuevo Teatro de La Felguera acogerá hoy a las ocho de la tarde la presentación del nuevo trabajo discográfico de "John Paperback & The Railroad Sinners" que se titula "Are you ready?". La entrada será gratuita.

Tal y como aseguran desde la organización, el grupo promete un espectáculo "sin precedentes". El cantante, acompañado de su inseparable banda "desgranará el auténtico sonido americano que les caracteriza repasando sus dos últimos trabajos con una puesta en escena contundente y apasionada que no dejará a nadie indiferente". Según explican, el nuevo disco supone "una nueva aproximación del artista a la música norteamericana de raíz".

Este disco es una continuación natural de su trabajo anterior, donde "explora en profundidad los paisajes sonoros que se ocultan en la prolífica tierra estadounidense, y lo hace a través de un sonido contundente y directo, cargado de emoción y memoria". Esto es, según la organización, "una oda a los viejos trenes olvidados en oxidados raíles y a las voces de los predicadores un domingo por la mañana; una evocación de grandes llanuras atravesadas por infinitas carreteras, de noches estrelladas al calor de una hoguera y de almas clamando por su libertad; un hermoso mosaico cultural de la profunda raíz musical estadounidense".

Sin duda, toda una oportunidad par disfrutar de la buena música en el Nuevo Teatro de La Felguera, con un concierto que sorprende y, además, de entrada libre.