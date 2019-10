Caminata para encarrilar el tren

La persistente lluvia no pudo con la movilización. Decenas de personas (unas doscientas según los organizadores) participaron ayer por la mañana en una marcha para agilizar el soterramiento de Langreo y por el futuro de la línea de la antigua Feve entre Laviana y Gijón, que encabezó la Plataforma por el Soterramiento de las Vías de Langreo. Los participantes partieron a pie desde la estación de ferrocarril de Laviana, de donde salieron pasadas las ocho y media de la mañana, hasta llegar a las inmediaciones de la futura terminal de La Felguera, alrededor de las doce y media.

Una vez en La Felguera, David García, portavoz de la plataforma, leyó un comunicado en el que señaló que la línea de Feve "está en una situación de crisis profunda, con una pérdida del 90 por ciento del pasaje y el deterioro de su calidad, que ponen en peligro su misma existencia". También destacó el "abandono total" del mantenimiento de la vía, donde "no se han invertido en la conservación de las catenarias y su mejora, ni en locomotoras y vagones de pasajeros, con una situación catastrófica en la línea, en la que los usuarios no pueden confiar en la puntualidad del servicio, ni siquiera que van a llegar a su destino, como demuestran los frecuentes incidentes". García aseguró que "en los últimos veinte años se ha apostado en España por la construcción de líneas de alta velocidad abandonando los trenes de cercanías, que no han recibido ninguna inversión, y nuestro tren es una víctima de ello".

El portavoz de la Plataforma exigió que el servicio tenga una doble vía para incrementar la frecuencia de los viajes, retirar los viejos trenes y la elaboración de un plan para recuperar pasajeros "que incluya la realización de servicios semidirectos en algunos horarios, reduciendo la duración".

No se olvidó tampoco del plan de soterramiento, destacando que "aún está sin finalizar" y dando cuenta de las "molestias y daños para la población de los barrios afectados, que supone incidentes continuos por el desvío de las vías por carriles temporales" e interrupciones frecuentes. Por eso, destacó la necesidad de "culminar también las obras del soterramiento".

La marcha contó con un destacado apoyo político y sindical, lo que evidenció su interés. Así, entre los participantes, había representantes de todos los partidos políticos y también de las centrales sindicales, que quisieron dar su apoyo a esta iniciativa. Entre estos apoyos se encontraba el de Rafael Palacios, diputado de Podemos Asturies, quien celebró la "importante asistencia de gente" en una jornada tan lluviosa. En palabras de Palacios, se trata de "una reivindicación fundamental para el desarrollo de Langreo y de las Cuencas", porque "si queremos unas Cuencas para vivir y trabajar necesitamos servicios públicos de calidad". Palacios destacó la importancia de movilizaciones como esta para "seguir creyendo que las Cuencas tienen futuro; debemos seguir peleando por ello".

Los vecinos parecen estar cansados de promesas sin cumplir. Hace unos días -aseguraron- el consejero de Infraestructuras, Juan Cofiño, les había confirmado que en "las próximas semanas" se firmaría el convenio que permitirá reanudar los trabajos del soterramiento. Sin embargo, apuntaron que "lo mismo dijo José Luis Ábalos (ministro de Fomento) en noviembre; Adrián Barbón (presidente del Principado); y Carmen Arbesú (Alcaldesa) después pero siguen pasando las semanas". En su opinión, lo única intención que parecen tener tanto el Gobierno regional como Fomento es "dejar morir la línea desde El Berrón porque el plan de cercanías no figuran inversiones". Habrá que esperar si finalmente se cumplen los compromisos con el soterramiento o si, como destacan en la plataforma ciudadana, se trata de "mera propaganda electoral".