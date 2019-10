Mieres deja atrás al cáncer de mama

"Me llevó mucho tiempo desarrollar una voz y, ahora que la tengo, no me voy a quedar callada". La mujeres que sufren cáncer de mama hicieron ayer suya la frase de Madeleine Albright, exsecretaria de Estado de EE UU, y reclamaron en Mieres que se siga invirtiendo en la prevención y tratamiento de esta enfermedad, de la que este año se han diagnosticado 33.000 nuevos casos en España, lo que representa algo más del 30% de todos los tumores entre las mujeres. El toque de atención estuvo respaldado por numerosas personas en la carrera solidaria organizada en Mieres. El primer rugido del invierno no silenció un grito que se escuchó como una sola voz: "Hay que seguir apostando por la investigación y por la prevención".

Rocío Suárez es originaria del valle de Turón, pero reside desde niña en Oviedo. Integra un nutrido grupo, el del 90 por ciento de mujeres que superan el cáncer de mama: "En mi caso lo detectaron muy pronto y el diagnóstico fue bueno desde el principio. Hoy en día no tienes motivos para hundirte si te diagnostican la enfermedad".

La IX Carrera y Marcha contra el cáncer de mama de Mieres reunió a mucha menos gente que el año pasado, cuando participaron más de dos mil personas que se vistieron de rosa y recorrieron la localidad para plantar cara a la enfermedad y decirles a todas las que la están padeciendo que no están solas. Este año la participación cayó, pero es que la lluvia no dio tregua. Con todo, un puñado de cientos de valientes acudieron a la cita, organizada por el Club Atletismo Mieres. Para los corredores hubo categorías de todas las edades. "Lo importante es seguir mandando un mensaje de solidaridad y apoyo. Las administraciones deben seguir invirtiendo", subrayó Ana González, que actualmente tienen a una tía en proceso de curación.

El pronóstico de la enfermedad ya no es el que era. El índice de supervivencia, según el Instituto Nacional de Epidemiología, roza ya el 90 por ciento. "Es importantísimo dar a conocer la problemática desde un punto de vista positivo. Estamos viendo que gracias al 'screening' y a la investigación la inmensa mayoría de los cánceres se curan o, cuando menos, se convierten en una enfermedad crónica.", apuntó ayer Loli Olavarrieta, responsable de la delegación local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

"En los hospitales que cuentan con 'screening' el índice de casos diagnosticados se reduce sensiblemente", remarcó Olavarrieta. El cribaje (screening) permite realizar pruebas de control antes de que aparezcan síntomas de la enfermedad. "Actualmente podemos ser optimistas y arrojar esperanza al comprobar que los tratamientos avanzan y que se han dado saltos muy importantes. Ahora bien, las administraciones públicas deben seguir dedicando dinero. La prevención es tan importante o más que los propios tratamientos de curación", señaló Teresa Iglesias, concejal de Bienestar Social.