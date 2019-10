Las proclamas a la descarbonización condenan a las cuencas, según Foro

"Las proclamas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la descarbonización y a la transición ecológica están condenando a Asturias y las Cuencas a la desindustrialización y despoblación". Así lo afirma el presidente de la Comisión Directiva de Foro Langreo, José Manuel Tamargo, quien dio cuenta de que estas proclamas "contaron con el beneplácito del Ejecutivo regional". Los foristas, sin embargo, "siempre defendimos una transición verdaderamente justa y para nada exprés".

Tamargo hizo referencia al anuncio realizado por Pedro Sánchez en la Cumbre del Clima celebrada en Polonia el pasado mes de diciembre. El presidente se comprometió a llegar a 2050 con una reducción de al menos el 90 por ciento de los gases de efecto invernadero. Para ello, se pondría un marcha una estrategia "de transición". También aludió el forista al anuncio de la prohibición de las matriculaciones de vehículos alimentados con combustibles fósiles en 2040; y que manifestaban "ser conscientes de los efectos de la descarbonización en algunos colectivos, anunciando que España sería pionera en el diseño de una estrategia de transición justa".

Casi un año después, "nos vemos abocados a las desindustrialización y a la despoblación". El presidente de Foro Langreo dio cuenta de la paralización de la actividad en la térmica de Lada, "a pesar de que no tiene el permiso de cierre por parte del Gobierno". Asimismo, el forista criticó que aún siga sin ver la luz "el estatuto de las electrointensivas", o cómo el director general de Tráfico admitió que "había sido un error vender el coche eléctrico cuando aún tenían precios muy elevados y no había suficiente infraestructuras para estos vehículos". Tamargo también dio cuenta de lo que ocurre en Polonia, "donde más de 80% de su electricidad y calefacción se genera a partir de carbón". El forista aseguró que Polonia "es uno de los países que ve difícil terminar a corto plazo con la dependencia del carbón como principal fuente de energía y prueba de ello es que el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, acaba de inaugurar una mina de carbón, la primera desde 1994". Así, los planes del gobierno polaco "hablan de una retirada gradual del uso del carbón que se completaría en algún momento después de 2040". Por todo esto, "no podemos permitir que esta transición a la que pretenden llamar justa acabe con nuestros proyectos de trabajo".