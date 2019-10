El Consistorio descarta trasladar la pista finlandesa de Sama

La pista finlandesa de Sama no será trasladada. El equipo de gobierno municipal ha descartado cambiar su ubicación, a las proximidades del sanatorio Adaro, después de estudiar esta opción. "No es viable porque en ese terreno no existe espacio suficiente para una pista con la misma longitud que la actual", aseguró el ejecutivo local.

La disyuntiva se planteó meses atrás cuando estaba adjudicada la reparación de la instalación de Los Llerones y la riada de finales de enero inundó los terrenos. Se barajó entonces, por el gobierno de IU y Somos, un posible cambio de ubicación. El nuevo gobierno, del PSOE, decidió realizar un proyectado detallado al comprobar que, indicó, "no existía una valoración del coste del cambio de ubicación".

El proyecto de reparación de la pista finlandesa de Los Llerones elaborado meses atrás ya no sirve. Tras las inundación "se tiene que redactar un nuevo documento", destacó el equipo de gobierno municipal. El coste de las obras programadas en la instalación, que está ubicada en las proximidades del área educativa de Los Llerones, ascendía inicialmente a 14.000 euros, incluyendo la pista de Riaño, en la que ya se actuó. Tras las inundaciones la inversión necesaria ha aumentado.

Hace seis años se ejecutó una mejora en las instalaciones de Los Llerones, que se vieron afectadas entonces también por las riadas y las obras que se abordaron en el río Nalón. La inundación no sólo impidió que se llevara a cabo el proyecto de reforma de la pista finlandesa de Sama sino que dejó el área llena de maleza y troncos que había arrastrado el río durante el temporal. A finales de marzo, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico inició los trabajos para limpiar las riberas en Langreo.