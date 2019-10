Los asturianos han recuperado quince millones de cláusula suelo de los bancos

Los centros de atención de la Unión de Consumidores de Asturias han recuperado ya 15 millones de euros para 3.000 familias, a través de la reclamación de cláusula suelo. Es una de las cifras que aportó ayer Dacio Alonso, presidente de la entidad, en una visita al centro de Mieres. Según explicó, en los siete primeros meses de atención del servicio –ubicado en a calle de La Vega–, han atendido a 1.500 personas. Una media de siete al día. La mayoría de las reclamaciones eran referidas a los "abusos" de las entidades bancarias y también al sector de venta a domicilio, especialmente entre las personas mayores.

"En los últimos años, de crisis económica, las entidades financieras se han cebado con sus clientes. Han abusado completamente", señaló Dacio Alonso. La mayoría de esos "abusos", matizó, están relacionados con las hipotecas. Como muestra, una sentencia reciente. El Juzgado de primera instancia e instrucción número 6 de Oviedo –la sala dedicada a los procedimientos de índole bancaria– dictó la devolución de casi 5.000 euros a diez familias mierenses. "Se trata de los gastos hipotecarios de la formalización del crédito en las hipotecas", explicó Alonso. Es decir, el notario, registro, tasación y gestoría, entre otros. "Hubo una sentencia, ya en 2015 en el Tribunal Supremo, en la que se estimó que se trata de un cobro abusivo. Ya que es el banco quien se beneficia de esta tramitación, es responsabilidad del banco su pago", destacó el presidente de la Unión de Consumidores. Esta es la primera sentencia colectiva sobre el pago de los gastos hipotecarios en Asturias.

Las consultas en el centro de atención de Mieres sobre "abusos" de entidades bancarias, afirmó Alonso, son "prácticamente diarias". Al frente del servicio está Covadonga Fernández, también presente en el encuentro de ayer. Pero si hay una reclamación que se repite, esa es la referida a la cláusula suelo. ¿Qué es? Se trata de unos tipos de interés que fijan los bancos en el momento de conceder una hipoteca. El índice que marca esa tasación es variable: el Euríbor. Como la cifra fluctúa, los bancos acordaron con clientes unos topes para asegurarse un cobro mínimo: ese tope es la conocida cláusula suelo.

"Desde que comenzaron ese tipo de reclamaciones, desde la Unión de Consumidores, hemos recuperado ya 15 millones de euros para 3.000 familias", destacó Alonso. Lo que aún es más grave para el responsable de la Unión de Comerciantes es que "la única vía que resuelve estos procedimientos es la judicial". "La administración de justicia se ha convertido en el servicio de reclamación de los bancos, lo que es muy injusto porque lo pagamos todos. Tengamos o no hipoteca", añadió. El objetivo que se han marcado para los próximos meses es que todos los asturianos conozcan sus derechos:_"Queremos salir de los centros de atención y que no quede ni un solo vecino sin informar".

Esta claro que no quieren que nadie quede fuera. Por eso esta tarde, en el campus de Mieres, iniciarán un ciclo de charlas sobre "abusos bancarios". Se presenta bajo el epígrafe "Necesitamos personas que no se resignen. Si no reclamas, el banco se queda con tu dinero". Informarán sobre los casos que se consideran abusivos, además de los pasos a seguir para recuperar los gastos hipotecarios. También la correcta legislación sobre las tarjetas de créditos. Atenderán dudas del público. Según el presidente de la Unión de Consumidores, "hay 5.000 familias en Mieres con hipoteca, queremos que todas conozcan sus derechos". La entrada al encuentro, a las 19 horas en el salón de actos, es libre.