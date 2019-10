Parejo: "Latinoamérica es muy rica, pero está llena de pobres"

Lorenzo Tejerina y José Parejo, estuvieron, en su calidad de viajeros impenitentes, en la Casa de la Buelga de Ciaño para hablar "Sobre Latinoamérica, entre la rebeldía y el lamento", un nuevo acto organizado por la Asociación Cultural Cauce del Nalón en colaboración con el Ayuntamiento de Langreo y el Club LA NUEVA ESPAÑA en las Cuencas.

El evento fue presentado por Francisco G. Villar, quien fuera durante muchos años presidente del colectivo organizador. Villar recordó en su alocución al historiador Santos Juliá, ponente habitual en las conferencias que organiza Cauce y plasmó la reciente trayectoria en América Latina, tanto de Lorenzo Tejerina como de José Parejo, quienes durante cuatro meses visitaron países como Chile, Bolivia y Argentina.

"Vamos a hablar sobre un viaje que ha tenido dos facetas, una meramente turística y otra que conecta directamente con la recuperación de la memoria", dijo Tejerina al tomar la palabra y a continuación dejó patente su preocupación por la situación que se está viviendo en Bolivia y Chile. "Hay una dicotomía en la perspectiva de lo que está ocurriendo en Chile, porque si bien los jóvenes creen que se está luchando por un cambio a mejor, las personas de más edad ven el futuro de un color cuanto menos preocupante". El ponente habló de la "Carretera Austral", "una carretera ideal para el turista, pero no tanto para quien ha de pasar por ella todos los días, porque es muy dura de recorrer" y sobre todo del "deslumbramiento" por el paisaje que les acompañó en todo el viaje, al tiempo que lamentó que en algunos lugares, como el glaciar Perito Moreno, "la masificación es tan grande que no te permite disfrutar realmente del maravilloso lugar donde estás". Del mismo modo, dejó patente su admiración por las Torres del Paine, "uno de los lugares más hermosos en los que he estado y que, para los amantes de El Señor de los Anillos, sería la viva imagen de Rivendel".

José Parejo incidió en la dicotomía que se produce entre la imagen que tenemos de un lugar antes de visitarlo y la que realmente percibimos como viajeros. "La mayoría de las veces la realidad es mucho más rica y más compleja de todo lo que nos hayamos podido imaginar y yo estoy de acuerdo con Tournier en que Latinoamérica es sangre y palabras, arrastra un pasado muy sangriento pero también una ingente trayectoria cultural", expuso. Y es que, según Parejo, "todo el continente latinoamericano es tremendamente rico, pero está lleno de pobres y de desigualdades obscenas". "No podemos dejar de lado el hecho de que la mayoría de los países han sido invadidos varias veces por los Estados Unidos, se han producido más de cien invasiones solo en el siglo XX y eso lleva a situaciones tan sorprendentes como que Brasil sea el segundo país exportador de alimentos y sin embargo esté en el sexto lugar de países hambrientos".

El ponente, también puso en evidencia el problema de los indígenas, "porque el criollismo y las élites locales no los ha admitido jamás", según referenció y dejó clara su convicción de que a pesar de que el español que allí se habla tiene giros y modismos propios, "hay un exquisito cuidado, respeto y cariño a la lengua española, y además son conscientes de que es precisamente España el país donde más se maltrata nuestro lenguaje".