Rescatan a una felguerina que se cayó en su casa y quedó atrapada

Una vecina de La Felguera fue rescatada ayer de su vivienda por los bomberos y la Policía Local tras sufrir una caída en su domicilio, en la calle Ingeniero Fernando Casariego, y no poder salir. El suceso tuvo lugar sobre las diez de la mañana. Hasta la zona se desplazaron varias dotaciones de bomberos con la autoescalera, aunque finalmente no fue necesaria, ya que se localizó a una vecina que pudo facilitar una llave. Pese a la caída, la mujer no tenía lesiones graves, informó la Policía Local.