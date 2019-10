El juicio por el tiroteo de La Pomar se celebrará mañana tras dos aplazamientos

La vista por el tiroteo ocurrido en un pub de La Pomar, en la Felguera, en julio de 2017, se celebrará mañana si no hay nuevos contratiempos. Es la tercera vez que se intenta celebrar. En las dos ocasiones anteriores tuvo que suspenderse. La vista ya debía haberse celebrado en abril, pero se aplazó al no comparecer la víctima (testigo principal) al sufrir un "fuerte ataque de ansiedad". A principios de octubre fue uno de los acusados, J. R. H. H. quien no compareció al padecer una fuerte gastroenteritis que le obligó a acudir al hospital, según indicó entonces su familia.

La ausencia del acusado impidió formalizar la conformidad alcanzada entre la Fiscalía, la defensa (ejercida por José Manuel Fernández González) y la acusación particular (llevada por Luis David Sánchez). Según ese pacto, que deberá ratificarse hoy, su hermano y principal acusado, D. H. H., que sí estuvo en la vista, aceptaría una condena de tres años y dos meses de cárcel por los delitos de lesiones agravadas (un año y ocho meses de prisión), tenencia ilícita de armas (un año) y conducción temeraria (seis meses). Inicialmente, la Fiscalía pedía nueve años para D. H. H. y la acusación particular, once. En el acuerdo de conformidad alcanzado también se impone una orden de alejamiento hacia la víctima de 200 metros durante cinco años y el pago de una indemnización de 3.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

J. R. H. H. para el que un principio la Fiscalía pedía siete años y la acusación particular once debería pagar una multa según el acuerdo de conformidad. Su ausencia impidió que se formalizara el acuerdo. Según explicó su familia, sufrió una fuerte indisposición causada por una gastroenteritis, que le obligó a acudir al hospital.

El suceso se produjo el 9 de julio de 2017 y se saldó con un hombre herido, que recibió golpes y tres disparos. El Ministerio Fiscal, en su escrito de acusación, había explicado que la víctima acudió de madrugada en compañía de otras dos personas al domicilio que tenía entonces el principal acusado, D. H. H., en La Felguera, con la intención de comprar droga. Esto provocó que el acusado saliera de su casa y, tras golpear a uno de los acompañantes, efectuara varios disparos al aire con una pistola. Entonces, la víctima y sus amigos abandonaron la zona y, a continuación se dirigieron a un pub, al que instantes después llegó también el principal acusado, portando un arma. En ese momento pudieron ser desalojados del local.

Sin embargo, minutos después, D. H. H. regresó al pub en compañía de su hermano, J. R. H. H., ambos armados con palos, dirigiéndose los dos hacia el lugar donde se encontraba el joven que resultó ser la víctima. Los dos acusados comenzaron a agredir al hombre, que cayó al suelo. Al intentar incorporarse, recibió tres disparos, que la Fiscalía achaca al hombre al que despertaron, no a su hermano.