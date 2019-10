Podemos acusa al Gobierno de "intentar desmantelar la red de cercanías"

Podemos denunció "el intento de desmantelamiento de Feve y la red de cercanías en el valle del Nalón y en toda Asturias" por parte del Gobierno central. Así lo aseguró Daniel Ripa, diputado y secretario regional de Podemos, tras realizar junto al parlamentario Rafael Palacios y representantes de la Plataforma por el Soterramiento de las Vías en Langreo, lo que denominaron la "Ruta del abandono del transporte público en Langreo".

El apeadero de Feve en Ciaño y las nuevas estaciones de Sama y La Felguera, que no funcionan al no haberse concluido las obras del soterramiento, y la estación de autobuses de La Felguera fueron los lugares visitados. Ripa pidió al PSOE que "se dejé ya de gestos y que pase ya a los hechos". "Es inaceptable lo que hemos visto esta mañana, con usuarios que tenían que irse, tras esperar dos horas, porque no llegaba el tren", apuntó. También aludió al soterramiento, indicando que "falta compromiso de los Gobiernos regional y estatal, que han retrasado la obra".

Rafael Palacios alertó del peligro que supone para los vecinos tener "las infraestructuras en estado de abandono total". Desde la Plataforma por el Soterramiento, su portavoz, David García, destacó que "se deja morir la línea Gijón-Laviana". Reclamó a las tres administraciones que crean en la obra y anunció que seguirán en la calle hasta que finalicen los trabajos.