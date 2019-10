Los ayuntamientos "no pueden" adelantar dinero para los proyectos de reactivación

Apenas llevan un mes de mandato, pero la nueva directiva de Acom-España, la asociación de alcaldes mineros ya tiene varios frentes abiertos sobre la mesa. Unas cuestiones que ayer abordaron en la reunión de la comisión permanente, que se celebró en Bembibre (León). Uno de los temas que se trataron fueron los fondos mineros de 2013-2018, que el Gobierno del PSOE recuperó tras no haberse gastado ni un euro con el Ejecutivo anterior. Una inversión superior a los cien millones de euros, pero que a los ayuntamientos les genera cierta presión. Y es que según apuntó el presidente de Acom, Mario Rivas, la maltrecha economía municipal va a impedir que los ayuntamientos puedan adelantar dinero para financiar los proyectos (el paso previo a la ejecución de las obras), por lo que reclaman bien al Estado o bien a las comunidades autónomas que sean ellas las que dispongan los fondos a cuenta.

Tras la reunión, el también alcalde del municipio leonés de Villablino indicó respecto a los fondos mineros que "estamos preocupados por varios asuntos". El primero, explicó, es la firma de los convenios: "vamos a exigir al Gobierno que todos los convenios específicos se firmen antes del 31 de diciembre, ya que es fundamental para poder desarrollar los proyectos". Además, en cuanto a la ya citada financiación, Rivas apuntó que "nosotros no podemos adelantar dinero, porque no tenemos capacidad". Por ello, van a pedir a las administraciones central y autonómica que sean ellas las que pongan por adelantado al menos el cincuenta por ciento del importe de cada iniciativa. "Vamos a tener que llegar todos a un acuerdo", vaticinó el regidor.

No fue esta la única preocupación planteada por los regidores mineros. Y es que la creación por parte de la Unión Europea de un Fondo para la Transición, que se estima en 5.000 millones, también se analizó en la reunión. Y sobre ello, Mario Rivas expresó que "lo que los alcaldes queremos es que desde el Gobierno y las Comunidades, como equipo España, se lance un mensaje común, de unidad, y que no haya diferentes frentes abiertos". Con esto, el regidor leonés hace referencia a que el Estado debe defender que todas las regiones españolas puedan acceder a estos fondos de reactivación comunitarias, más allá de que tengan o no minería del carbón en activo, caso que solo afectaría a Asturias, que es la única región que mantiene un pozo -Nicolasa-, extrayendo carbón. Aunque no haya nada oficial, Alemania está presionando a la UE para que ese dinero para reactivar municipios mineros sea solo a los que tengan minas activas, algo que sería nocivo para la mayoría de regiones de España. "Aquí hemos cumplido las directivas que nos ha marcado Europa, y por eso no hay minas abiertas, y es un factor que se tiene que tener en cuenta, porque nosotros ya somos municipios que estamos en transición, y necesitamos ese dinero para reactivar los territorios", aseguró Mario Rivas.

También respecto a los fondos mineros, el presidente de Acom-España señaló que los proyectos que se pongan en marcha para reactivar las comarcas mineras deben de ser "consensuados" con los municipios. Un mensaje que lanzó hacia el Estado y a las comunidades autónomas, y que hacen referencia tanto a los fondos que lleguen desde Madrid como para los que lleguen desde Bruselas. "Lo que no puede ser es que haya municipios o territorios que hayan albergado proyectos con los que no estaban de acuerdo, hay que tener una visión como territorio y los ayuntamientos tenemos que participar activamente de las decisiones", dijo Rivas.