Jaime Izquierdo: "Si los vecinos no hacen equipo, no habrá salida para las aldeas"

¿Cómo se reconquista la aldea? Pregunta ambiciosa sobre la que versó ayer la ponencia del comisionado para el Reto Demográfico del Principado, Jaime Izquierdo, en una jornada del programa "Reader" junto a la asociación Montaña Central. El título del encuentro, celebrado en Pola de Lena, era "Jornada de Innovación y Desarrollo Tecnológico en el Territorio Leader. Un instrumento para mitigar el despoblamiento rural". Izquierdo habló de mejorar la conexión. Pero no la de internet, sino esa otra que une a las personas. "Si no hay equipo, si los vecinos actúan individualmente, no habrá salida para las aldeas". Un buen paso al frente para alcanzar el que, para el experto, es el objetivo final: combinar ciencia técnica y conocimiento campesino, que zona rural y ciudades se complementen.

"Equipo". Fue uno de los términos que más repitió Jaime Izquierdo en su ponencia. El experto señaló que "lo que hizo que los campesinos sobrevivieran durante milenios fue su capacidad para trabajar unidos". Una "ordenanza" no escrita que dictaba, por ejemplo, cuándo había que hacer sestaferia. "Se pone mucho el acento en la conexión con el exterior, pero hay que desarrollar la conexión con el interior", destacó.

Esa forma de trabajo prácticamente desapareció con la revolución industrial. Fue entonces cuando se perdió buena parte de lo que enriquecía a los pueblos: "Hubo desprecio a la zona rural, incluso por parte de algunos campesinos, que querían que sus hijos se fueran a la ciudad". Y todo el conocimiento implícito en su forma de vida, lo que Izquierdo denominó ayer "la FP campesina", también fue desapareciendo: "Los campesinos hacían verdadera biotecnología. Volver al origen no es retroceder".

Y buena prueba son las cooperativas que se han desarrollado en otros países europeos, con menor incidencia en España, para la venta de productos al mercado local de las ciudades. Campo surtiendo a urbes, como ocurría antes de la industrialización. "Es uno de los caminos a seguir", señaló Izquierdo. Este papel lo desarrollan las zonas rurales más próximas a la ciudad, una "agricultura urbana". La "agricultura campesina" queda reservada a las zonas más próximas a la naturaleza. De esos vecinos dependerá el correcto cuidado del entorno, con estrategias de siempre: el uso racional del fuego y, entre otras, el desarrollo de métodos para coexistir -que no convivir- con la fauna salvaje. Las ciudades también tendrán que poner de su parte. Lo primero, tomar conciencia de la importancia de una correcta relación campo-ciudad. Un ejemplo a no seguir, en una foto real mostrada ayer por Izquierdo durante su presentación: un chico joven, "smartphone" en mano y en la ciudad, posando para un "selfie" justo delante de un jabalí.