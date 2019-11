Los dos condenados por el tiroteo en un pub de La Pomar podrían evitar la cárcel

El principal acusado del tiroteo ocurrido en julio de 2017 en un pub de La Felguera, D. H. H., aceptó hoy una condena de tres años y dos meses de cárcel. La víctima sufrió varios golpes y tres disparos. El juicio, que tuvo que aplazarse con anterioridad en dos ocasiones, tampoco llegó a celebrarse esta vez ya que hubo un acuerdo de conformidad entre las partes. D. H. H. podría no llegar a ingresar en prisión ya que su abogado, José Manuel Fernández González, solicitó la suspensión de la condena, a cambio de que el hombre acuda a un centro de desintoxicación para tratar su adicción a las drogas y que no delinca en un plazo de cuatro años. J. R. H. H., hermano del autor de los disparos y que también participó en la agresión, deberá pagar una multa de 1.800 euros.

En virtud del acuerdo alcanzado entre la Fiscalía, la defensa y la acusación particular (llevada por Luis David Sánchez) también se acordó imponer una orden de alejamiento de 200 metros de los dos acusados hacia la víctima, que estará en vigor cuatro años. Existe el atenuante de reparación del daño por afrontar el pago de una indemnización. La vista ya debía haberse celebrado en abril, pero se aplazó al no comparecer la víctima y testigo principal debido a un "fuerte ataque de ansiedad". Hace un mes fue J. R. H. H. quien no compareció por una gastroenteritis.

La conformidad conlleva la aceptación por parte de D. H. H. de una condena de tres años y dos meses de cárcel por los delitos de lesiones agravadas (un año y ocho meses de prisión), tenencia ilícita de armas (un año) y conducción temeraria (seis meses). Inicialmente, la Fiscalía pedía nueve años para D. H. H. y la acusación particular, once. En los próximos días se conocerá si se acepta la petición de la defensa y la condena de D. H. H. queda en suspenso. J. R. H. H., para el que un principio la Fiscalía pedía siete años y la acusación particular once, deberá pagar una multa de seis euros diarios durante diez meses, 1.800 euros en total.

En su escrito de acusación, el Ministerio Fiscal expuso que, sobre las cinco de la mañana del 9 de julio de 2017, la víctima acudió en compañía de otras dos personas al domicilio del principal acusado, D. H. H., en La Felguera, con la intención de comprar droga. Esto provocó que el acusado saliera de su domicilio y, tras golpear a uno de los acompañantes, efectuara varios disparos al aire con una pistola. Entonces, la víctima y sus amigos abandonaron la zona, y a continuación se dirigieron a un pub en la calle Círculo Popular de Langreo, lugar al que instantes después llegó también el principal acusado, portando un arma con la que encañonó a la víctima. En ese momento pudieron ser desalojados del local sin más consecuencias.

Minutos después, D. H. H. regresó nuevamente al pub en compañía de su hermano, J. R. H. H., ambos armados "con palos, dirigiéndose los dos hacia el lugar donde se encontraba" el joven que resultó ser la víctima. Los dos acusados comenzaron a agredir al hombre, que cayó al suelo. Al intentar incorporarse, "recibió tres disparos", que la Fiscalía achaca al hombre al que despertaron, no a su hermano. Dos de los tiros fueron en la pierna izquierda y un tercero en la pierna derecha. El arma se encasquilló, de manera que el agresor no pudo seguir disparando.

Al día siguiente, sobre las 10:30 horas, el acusado principal circulaba en un vehículo en Lada, cuando fue visto por una patrulla de la Policía Nacional, que le dio el alto. Pese a ello, "el hombre hizo caso omiso a la advertencia e inició una huida a una gran velocidad".