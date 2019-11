García-Noriega: "Es vital comer sin piel las frutas y verduras, acumulan sustancias nocivas"

El Club de Salud de LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas fue el encargado de organizar la conferencia que con el título "Contaminantes químicos en alimentación: ¿hay plásticos buenos?", que fue impartida por el médico pediatra Marcelino García-Noriega Fernández, jefe de pediatría del Área Sanitaria VIII (Valle del Nalón). El acto contó con la colaboración del área de cultura del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio y tuvo lugar en el Aula Cultural La Plaza, de Sotrondio.

El doctor Juan Saavedra, director de Atención Médica y Salud Pública del Área Sanitaria VIII, ejerció de presentador de la ponencia y lo hizo advirtiendo de que "nuestra salud no depende solo de los hospitales y los médicos. De hecho hay otros factores como la edad, la genética y el medio ambiente que inciden directamente en nuestro estado, pero sobre todo no puede obviarse el papel fundamental que juegan nuestros hábitos de vida en el modo en que viviremos y enfermaremos".

En la misma línea comenzó su intervención el ponente, que destacó el alarmante crecimiento de las sustancias químicas presentes en los alimentos, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX. "Los primeros disruptores endocrinos, que producen todo tipo de trastornos y enfermedades como cánceres del aparato genital, pubertad precoz, infertilidad y otros muchos, fueron los pesticidas, si bien en la actualidad vivimos rodeados de bisfenoles, parabenos, metales pesados y así hasta entre seiscientos y ciento cuarenta mil compuestos químicos que existen en la actualidad", advirtió. Del mismo modo, dejó patente la peligrosidad de sustancias como el dietilestilbestrol, que se recetó a las mujeres embarazadas entre los años 40 y 70 y que, según aseveró el pediatra "aún produce efectos en los nietos de las mujeres que lo tomaron, con gran riesgo de padecer cáncer y todo tipo de malformaciones".

"Hay otras sustancias como el bisfenol A, presente en biberones, tiques térmicos de caja, algunas latas de conserva e incluso material de uso médico o los ftalatos, que inciden de manera peligrosa en nuestra salud y sin embargo, aún no se han prohibido, fundamentalmente debido a la gran cantidad de intereses económicos en juego", lamentó. Tampoco puede pasarse por alto, según aseveró García-Noriega, la importancia de los pesticidas que contienen los alimentos que consumimos, y subrayó la necesidad "casi vital" de lavar escrupulosamente las frutas y verduras, y sobre todo, "a no consumirlas jamás con piel, pues es allí donde se acumulan la mayor cantidad de sustancias nocivas".

En cuanto al uso de plástico, sobre todo en botellas y recipientes, dijo que "es necesario saber qué tipo de plástico estamos consumiendo y sobre todo que hay algunos que jamás deberían usarse, o como mucho ser de un solo uso, por eso no se pueden reutilizar las botellas de agua ni comprar tuppers sin averiguar antes si la calidad del plástico nos va a permitir usarlo más de una vez". Por todo ello, recomendó evitar el consumo de comida rápida de la que se desconozcan los aditivos, limitar la compra de productos envasados y en su caso, elegir los envases de vidrio, cerámica o acero inoxidable y no calentar nunca los alimentos en las latas que los contienen. Igualmente, invocó la necesidad de usar el menor plástico posible en el hogar, no usar vasos de plástico para bebidas calientes y rehusar el agua embotellada en botellas de policarbonato, entre otros muchos consejos que fueron acogidos con gran interés por el numeroso público asistente.