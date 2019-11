Turón no se rinde

"Lo que se hereda no se compra", reza el dicho popular. Y si algo ha heredado Turón de los años de mina, es el poder de convocatoria y la capacidad de movilización. Los vecinos del Valle, a través de las asociaciones del valle, volvieron ayer a hacerlo: más de cien personas se concentraron en la plaza del Ayuntamiento para reclamar mejoras "imprescindibles" en Turón. La petición es concreta, mejora de las carreteras, y lamentan que el Principado no responda "ni para saludar". Avisan de que esta ha sido la segunda movilización de un calendario de protestas que seguirán. Desde el Ayuntamiento, a propuesta de la Asociación "Mejoras del Valle", los grupos municipales -IU, PSOE y PP- aprobaron una moción de apoyo.

En Turón sacaron la artillería pesada ya en mayo. Fueron, en siete autobuses a protestar ante el Principado. Ya entonces expusieron el problema: "Llega el invierno y, en Turón, nos quedamos incomunicados". Entre Puñete y Cortina, afirmaron, los desagües no están bien y las inundaciones son muy frecuentes. Según la portavoz vecinal, Marta Baquero, a día de hoy, la carretera de Puñete a Urbes está "prácticamente intransitable". Los accidentes, de mayor o menor gravedad, son casi diarios. El último, que recordó ayer Baquero, el de un ciclista que tuvo que chocó contra un coche cuando intentaba esquivar un bache. Estaba prevista una obra que finalmente no se ejecutó "al no considerarla el Principado urgente" tras las inundaciones que sufrió Asturias el pasado mes de enero.

Seis meses desde la primera protesta y siguen sin réplica. Por eso ayer volvieron a concentrarse, esta vez ante el Consistorio de Mieres. "Son los interlocutores que tenemos". Mientras tanto, en el interior de la sala de Plenos, se aprobaba una moción de apoyo a los vecinos. Desde el gobierno local destacaron que "el apoyo es total, como siempre, estamos reivindicando que se solucionen los problemas cuanto antes". Desde el PP, Fernando Hernández destacó que "ya está bien de pasarse la pelota entre Ayuntamiento, Principado y Confederación. Todos tienen culpa y obligaciones con esa carretera". La portavoz del PSOE, Gloria Muñoz, informó a los vecinos de que la obra está prevista en los presupuestos, con una partida de 1,3 millones. Si no llega, afirman en Turón, mantendrán las protestas: "tenemos derecho, tenemos la razón, y por eso seguiremos aquí".