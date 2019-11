Defensa galardona a la Brigada Minera por su "ejemplo de vocación de servicio"

La Brigada de Salvamento Minero de Asturias ha añadido un nuevo reconocimiento a las numerosas distinciones recibidas en los últimos meses. En este caso, ha sido galardonada por el Ministerio de Defensa con el Premio Extraordinario de Defensa de 2019 "por su meritoria labor de salvamento en las circunstancias más arriesgadas a lo largo de sus más de cien años de existencia", indicaron desde el Ministerio. El premio se otorga igualmente al jefe de la Brigada, Sergio Tuñón Iglesias, "quien coordinó las tareas de la Brigada" durante el rescate, en un pozo en Totalán (Málaga), del pequeño Julen (que finalmente apareció muerto) entre el 13 y el 26 del pasado mes de enero.

La distinción reconoce, según los responsables gubernamentales, la labor de la Brigada minera "como ejemplo de vocación de servicio, compañerismo, lealtad y disciplina, valores compartidos con las Fuerzas Armadas españolas, que sirven de modelo y estímulo a toda la sociedad". El galardón está dotado con un diploma, una figura de bronce de Miguel de Cervantes y 12.000 euros.

Además, de forma excepcional, Defensa ha otorgado también con un segundo Premio Extraordinario 2019, al personal del Mando de Ingenieros del Ejército de Tierra por su participación en las inundaciones de Sevilla y Mallorca a finales de 2018. "Con él se quiere reconocer el compromiso de las Fuerzas Armadas con el bienestar y la seguridad de la sociedad española ante cualquier emergencia, así como su alta preparación técnica", señalaron.

La titular de la cartera de Defensa, Margarita Robles, actualmente ministra en funciones, ya alabó el trabajo de la Brigada en la visita realizada en febrero a las instalaciones del cuerpo, en el pozo Fondón (Langreo), donde asistió a la firma de un protocolo de colaboración entre la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la propia Brigada (dependiente de Hunosa) para intercambiar medios materiales y formación en sus respectivas especialidades, y abrir la puerta a futuros convenios específicos.

Robles resaltó entonces que era "un día particularmente emotivo" porque "nunca nadie en este país va a olvidar lo que habéis hecho; os merecéis todos los reconocimientos públicos que se puedan hacer, nunca va a ser suficiente. Os llevamos profundamente en el corazón", apuntó la Ministra, que también destacó la "generosidad" de la Brigada: "Cuando llamé nadie puso ningún obstáculo, inmediatamente ya estabais todos en marcha, preparados para desplazaros a un sitio lejano y sin saber cuánto tiempo ibais a estar ni con lo que os ibais a encontrar". Expuso Robles en su visita a Langreo que "este país tiene una deuda de gratitud muy importante con vosotros porque, con independencia del resultado final, que fue terrible, demostrasteis que sois la representación de la mejor España, de esa en la que, cuando hay una tragedia, todos quieren cooperar".

"Humanidad"

También resaltó la Ministra la "humanidad" mostrada por los brigadistas con la familia de Julen y las conversaciones telefónicas mantenidas con Sergio Tuñón, jefe del equipo, para informarse sobre los avances: "No tengo palabras, pero de corazón os digo, que para todo el Ministerio y para mí como ministra y ciudadana, me siento profundamente orgullosa. Las fotos que hemos hecho hoy van a ocupar un lugar destacado en mi despacho; me voy impactada por vuestro esfuerzo y el trabajo que hacéis. Sois la representación de lo mejor de España", concluyó la Ministra, que recibió una lámpara de mina como recuerdo.

Meses después, en junio, la responsable del Ministerio de Defensa recibió en su despacho al director técnico de la Brigada Central de Salvamento Minero, Sergio Tuñón, para "agradecerle el gran esfuerzo y el trabajo silencioso que realizó toda su unidad" en las labores de rescate en Totalán.