El Langreo busca un cambio de ciclo frente al Inter de Madrid

"Tenemos argumentos para salir de ahí abajo", aseguró el entrenador del Unión Popular de Langreo, Dani Mori, en referencia a la situación de la escuadra azulgrana, que es penúltima en la clasificación y que mañana (12 horas) afronta un exigente examen en el campo de Boadilla del Monte frente al Internacional de Madrid. El técnico transmitió que el equipo se encuentra "unido y con mucha convicción" para escalar en la clasificación.

Tras la derrota del pasado fin de semana en el partido contra la Peña Deportiva, el encuentro de mañana se tiene que afrontar "con mentalidad positiva", apuntó Mori, que añadió que el equipo "tiene que dar un paso adelante". "Estamos seguros de que podemos salir de ahí", indicó. Entre los retos que el entrenador se pone de cara a los próximos encuentros figura "lograr ser más regulares". Porque considera que los rivales con los que se está encontrando el Langreo no están siendo superiores al equipo azulgrana, que "ataca, contraataca y defiende bien" aunque todo esto se tiene que poner en práctica "de forma más continuada, que no sean sólo 50 ó 70 minutos", aseveró. Y, añadió, no cometer esos errores puntuales "que tiran por tierra todo el partido".

Mori comentó que en los dos últimos partidos, contra el Marino y la Peña Deportiva, el Langreo, que iba por delante, "con algún error puntual o por nerviosismo metimos al rival en el partido". Pero los buenos resultados "van a acabar llegando", dijo para añadir que "hay que intentar que la tabla no se parta en exceso y que no nos quedemos muy abajo". El equipo azulgrana, penúltimo en la clasificación, tiene siete puntos, los mismos que el equipo que le precede, el Sporting B, y el último, la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes. Por encima cinco equipos suman once puntos.

El entrenador del Langreo destacó el trabajo de sus futbolistas, que están "fuertes y con ganas". "Somos un equipo que está creciendo", afirmó. Dani Mori recupera a Jordi Marenyà tras siete semanas lesionado aunque no podrá contar con futbolistas que han tenido peso en el equipo en estas primeras jornadas, habituales en el once inicial, y que "dan regularidad y consistencia", indicó el técnico. Uno de ellos es Adrián Llano, que recayó de sus problemas en el abductor y tiene también afectado un tendón. Allyson, que se retiró lesionado en el último partido, sufre un esguince de tobillo y Jorge Hernández, una microrrotura en el isquiotibial. Tampoco han entrado en la convocatoria Christian Carracedo y Álvaro Gómez.

El Internacional de Madrid, que marcha sexto en la clasificación, es un rival "difícil que comienzo muy potente" en la competición, dijo Mori, que destacó que "es un buen bloque, con jugadores muy expertos". El Langreo ha logrado cinco de los siete puntos fuera de casa, con una victoria, dos empates y dos derrotas. Mañana afrontará su sexto encuentro como visitante en esta temporada.

"Se nos están marchando puntos por detalles", asegura el central Ramiro

El central Ramiro Mayor, jugador que fichó este pasado verano por el Langreo procedente de la Gimnástica de Torrelavega, analizó la marcha del equipo en las diez primeras jornadas del campeonato. "Merecíamos tener más puntos pero se nos están marchando muchos por detalles", aseguró. El equipo, indicó, tiene confianza en lograr la victoria mañana y en escalar puestos en la clasificación. "Necesitamos una victoria que nos dé moral y estamos preparados para ganar", señaló.

Considera Ramiro que "queda mucha Liga por delante" para salir de los puestos de abajo y que el equipo necesita hacerse "fuerte en casa", donde aún no se ha cosechado ninguna victoria en esta campaña. Esa, explicó, será una de las claves. Hasta ahora, en Ganzábal el Langreo ha firmado "buenos partidos pero no tenemos esa pizca de suerte o de acierto para llevarnos los encuentros".

Frente al Internacional de Madrid, indicó el central, "tendremos que estar muy fuertes atrás e intentar hacerles daño con nuestras armas". El próximo rival del Langreo es "muy intenso, que combina el juego directo con el fútbol de contención", resaltó.