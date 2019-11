Los vecinos acusan al PSOE de usar el soterramiento de Langreo con fines "electoralistas"

La Plataforma por el soterramiento de las vías de Feve en Langreo criticó hoy al PSOE y calificó como "electoralistas" los acuerdos tomados en el Consejo de Gobierno del Principado y en el Pleno del Ayuntamiento de Langreo para impulsar el nuevo convenio para eliminar el corsé férreo de la antigua Feve a su paso por Langreo. "Es electoralismo puro y duro por la poca vergüenza el PSOE de Langreo y de Asturias de someter a aprobación dichos acuerdos el mismo día que empieza la campaña electoral. En el caso de Langreo, esperando un mes natural desde la celebración de la comisión de urbanismo donde se aprobó por mayoría el convenio".

"Debemos trasladar a los vecinos Langreo y del Valle del Nalón", señalaron desde la Plataforma, "que desde que se empezó a hablar de la aprobación de una nueva adenda de convenio, hemos buscado que se aprobara y se diera otro paso en el desarrollo de la obra, pero no a cualquier precio. El jueves quedó demostrado que a los políticos municipales, les importan muy poco los ciudadanos de Langreo, ya que han permitido que el equipo de gobierno de Langreo y su concejal de Urbanismo, del PSOE, sigan ocultando información al seno de la plataforma. Esta ocultación de información ocasiona desconfianza a esta plataforma ante el devenir de esta obra y ninguna credibilidad del partido que gobierna en las tres administraciones".

Los representantes de la entidad vecinal se dirigieron de forma expresa a edil de Urbanismo para "recordarles que no vamos a seguir permitiendo insinuaciones sobre la independencia o no de la plataforma como llevan haciendo desde febrero de 2014. Le pedimos una rectificación pública sobre dichas afirmaciones. En la política del barro, son catedráticos en ese terreno, no encontrarán a esta plataforma. Queremos recordarle a la señora Alcaldesa, al concejal de Urbanismo y al PSOE de Langreo que en cuatro años no han aportado ni hablado en ninguna comisión convocada en la que estuvo presente esta plataforma. Lo único que trasladaba el PSOE de Langreo a través del anterior portavoz y la actual alcaldesa era silencio permanente y solo se permitían el lujo de intervenir al principio de las mismas para cuestionar la presencia de la plataforma en las mismas".

Según la Plataforma hay un "futuro negro para la línea Gijón-Laviana a partir del Berrón ya que en el actual plan de cercanías no figura ni un euro para invertir en ella. Un presente opaco ya que actualmente llevan paradas las obras dos años y que no hace ver el más allá claro. Por cierto una nueva adenda que ya existía y que el PSOE obviaba en sus intervenciones y que con el tiempo nuevamente demuestra quién miente sobre esta obra. Solamente se ha dado un paso, del cual estamos vigilantes desde ya, del cual nos alegramos, pero nada ha cambiado desde abril". Y añadieron: "Quisiéramos recordar que llevamos desde el 29 de julio esperando por una reunión con el consejero de Infraestructuras. Un Consejero que está haciendo lo mismo que sus antecesores, que no es otra cosa que mirar hacia otro lado y ver a esta plataforma como el enemigo número uno en la finalización de dicha obra".

Los integrantes del colectivo indicaron que "seguiremos movilizándonos en la calle pese a quien le pese mientras la obra del soterramiento no se concluya en su totalidad y seguiremos presionando para que no se cierre ningún apeadero en el valle, se mejoren las cercanías y se invierta en la línea Gijón-Laviana Por esto último pedimos al PSOE de Langreo y del Valle del Nalón que luchen junto a la plataforma en estas reivindicaciones, ya que el pasado 19 de octubre no hubo presencia de ningún alcalde del valle; ha quedado demostrado que anteponen los intereses partidistas a los intereses del conjunto de la ciudadanía".