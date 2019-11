Javier Galán: "La eutanasia es un derecho pendiente para reconocer la dignidad"

"Déjense de paternalismos y permítannos decidir", exigió Javier Galán, secretario de la asociación "Derecho a morir dignamente" de Asturias, en la charla coloquio sobre la eutanasia que organizó Amigos de Mieres y que contó con la colaboración del Ayuntamiento de Mieres, DMD Asturias, la Plataforma para la defensa de la sanidad pública de Asturias y el Club LA NUEVA ESPAÑA de Las Cuencas. Javier Suárez presentó a los participantes e introdujo el tema, "una cuestión polémica y latente en la calle que, ante la falta de valentía de las instituciones, merece una movilización social".

El psicólogo Javier Rodríguez comenzó su intervención diferenciando entre los principios bioéticos del pasado, que entendían la vida como único valor, y los modernos, en los que la autonomía personal otorga al individuo la capacidad de disponer de la propia vida.

"Ha de quedar claro que al hablar de eutanasia nos referimos al suicidio asistido, una decisión voluntaria de poner fin a la propia vida que necesita la intervención de otra persona", explicó Rodríguez, especialista en psicopatología y salud, que afirma que "en los países en los que la eutanasia es legal no aumentan las muertes, pero sí disminuye el sufrimiento". "En vez de respetar la voluntad del paciente y reconocer su libertad de decisión, en España se mantiene como figura delictiva penada con hasta seis años de prisión para el que ayuda", denunció el psicólogo. "Hay que 'constitucionalizar' la eutanasia en España, un derecho ya existente en buena parte de Europa, donde se reconoce la autonomía personal y la dignidad del ser humano", instó Rodríguez. "Si no es delito la tentativa de suicidio, qué incoherencia que ayudar al que no puede suicidarse pueda llevarte a la cárcel", añadió. "Ir a Suiza a hacerlo legalmente supone más de 6000 euros de coste, lo que no está al alcance de la mayoría", señaló Rodríguez.

Por su parte, Javier Galán resaltó la amplísima mayoría favorable a la despenalización de la eutanasia, según las encuestas realizadas, una corriente que se ve frenada en el Parlamento español por las formaciones conservadoras. "No pedimos la legalización del homicidio; la eutanasia hay que pedirla libre y voluntariamente" matizó Galán. "Es un anhelo social, porque, en definitiva, lo que se reclama es el derecho a llegar al final de acuerdo con nuestros valores y creencias", añadió el miembro de DMD.

"Actualmente, sólo disponemos del testamento vital como instrumento para dejar constancia de nuestra voluntad; necesitamos una ley estatal que autorice la eutanasia y el suicidio asistido", recalcó.

Galán quiso dejar clara la legalidad de las sedaciones médicas, amparadas por la Ley de Autonomía del Paciente. "El doctor Montes fue machacado, acusado de haber cometido mas de 400 eutanasias y ningún juzgado lo condenó, pues quedó acreditado que las sedaciones fueron realizadas conforme a la mejor praxis médica", recordó Galán. Ambos ponentes se mostraron de acuerdo en afirmar que "la eutanasia es un derecho pendiente para reconocer la dignidad humana".