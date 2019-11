La Ministra de Justicia replica a la amenaza de boicot del 10-N en Cataluña: "Los delitos electorales son muy graves y punibles"

La Ministra de Justicia en funciones y candidata al Congreso de los Diputados por la circunscripción de Madrid, Dolores Delgado, ha asegurado esta tarde que "los delitos electorales son delitos muy graves y punibles". Lo ha dicho a preguntas sobre la amenaza de boicot a las próximas elecciones generales en Cataluña.

Dolores Delgado ha estado de visita en el Pozu Fortuna, en Turón. Un lugar, ha señalado, que "nos recuerda la dignidad democrática". Ha estado acompañada por el presidente de Asturias, Adrián Barbón, que hizo referencia a la exhumación de Franco del Valle de los Caídos: "Dolores Delgado nos emocionó a todos los amantes de la libertad. Ese día (el de la exhumación de Franco) creo que personificó, lo quiero decir públicamente, la democracia".

A solo un día del acto de Santiago Abascal en Oviedo, eran de esperar las referencias a la extrema derecha. "La extrema derecha en pleno siglo veintiuno representa desigualdad, representa la negación, como ya hemos visto, de la violencia de género. Es algo que ya tenemos interiorizado y asumido, y estamos intentando erradicar", ha señalado Delgado.

También destacó que "no están de acuerdo con la persecución de los crímenes contra la libertad sexual". No concuerdan con "los términos que la sociedad española entiende, y sabemos que la sociedad no dará ni un paso atrás".

En este punto, Barbón ha destacado que "han atacado la igualdad entre mujeres y hombres, lo han dicho clarísimo, han atacado los derechos del colectivo LGTBI".

"Nada que nos debiera de extrañar porque este país lo conoció en el pasado y, por tanto, nos tiene que inmunizar de cara al futuro", ha destacado el Presidente de Asturias.