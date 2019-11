La petición de una familia mierense para salvar a su hijo alcanza 240.000 apoyos

"¿Vais a permitir que mueran nuestros hijos Iván y Álvaro?". Esta pregunta es el encabezado de una petición en la plataforma digital "Change.org". La formulan las familias del joven mierense Álvaro García y la de Iván Sánchez, de Toledo. Los dos están diagnosticados de una dolencia denominada adrenoleucodistrofia, catalogada como "enfermedad rara". Está en marcha un ensayo clínico en Estados Unidos que está dando muy buenos resultados, y las familias piden al Ministerio de Sanidad que realice los trámites necesarios para su comercialización. No están solos. Desde la publicación de la petición, en septiembre, han recibido el apoyo de casi 240.000 personas. Para ser exactos, ayer al final de la tarde, 239.362. Y subiendo. Es una de las peticiones con más firmas de España.

Las familias intentaron primero que el laboratorio de Estados Unidos que está llevando a cabo el ensayo clínico admitiera a los chicos -Iván tiene 10 años, Álvaro 15-. La respuesta fue que no, ya que no cumplían con los parámetros establecidos. En el caso de Álvaro, solo por un punto en el grado de afectación de la enfermedad (que se mide en la escala LOES).

Emprendieron una nueva lucha, incansables. La encargada de redactar la petición en "Change.org" es Paz González, la mamá de Iván: "No hay dolor más grande que saber que existe un tratamiento que permite salvar la vida de tu hijo y no poder acceder a él", empieza el texto. Y es que aunque los resultados del ensayo parecen más que esperanzadores, aún está lejos de comercializarse en España: "No tiene sentido que se alarguen de esta forma los trámites, que los ensayos se eternicen. Más, cuando están en juego la vida de personas y de niños", señaló la madre de Álvaro, Monste Mejido, en declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA.

No han recibido respuesta esperanzadora del Ministerio de Sanidad. La de la sociedad ha sido abrumadora: en los primeros cuatro días de publicación, la petición ya alcanzó las 75.000 firmas. Ahora, aparece entre las "destacadas" de España. De hecho, supera ya en apoyos a reclamaciones populares como la racionalización de deberes o la prohibición de sectas -iniciada tras el rescate de Patricia Aguilar, en Perú-. La petición sigue publicada. "¿Vais a permitir que mueran nuestros hijos Iván y Álvaro?". La respuesta, la de 240.000 personas y todas las que seguirán llegando, es no.