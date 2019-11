Condenado por tentativa de abuso sexual el hombre que mostró sus genitales a una peregrina canadiense

El hombre que ayer, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, mostró sus genitales e hizo gestos obscenos a una peregrina canadiense ha aceptado los hechos. En un juicio rápido, ha sido condenado a una pena de multa de 2.640 –a razón de ocho euros diarios durante once meses- por un delito de abuso sexual en grado de tentativa. El condenado es un mierense de 62 años.



El trato en el Juzgado de guardia de Mieres fue "excelente". Ejerció la acusación particular el abogado José Luis León. Tanto el letrado de la defensa como el acusado evitaron hacer declaraciones a la puerta del Juzgado.



Los hechos ocurrieron ayer, en torno a las 11 de la mañana. La mujer había salido del albergue del Hotel de Asociaciones de Pola de Lena y estaba llegando a Mieres. Lo vio por primera vez en el puente de Seana, donde él hizo gestos obscenos. Ella siguió caminando en dirección a Oviedo, por la carretera AS-242.



Fue entonces cuando se dio cuenta de que él la había seguido y él le mostró los genitales, siguió con los gestos obscenos y le dijo algo que ella no entendió.



Ella denunció los hechos en la Guardia Civil y aportó unas grabaciones en las que se reconocía al hombre. Los agentes dieron casi de inmediato con el hombre.



La mujer estaba "muy nerviosa" cuando fue atendida por la Guardia Civil. Esta mañana, durante el proceso, llegó al Juzgado en un coche del Instituto Armado y acompañada en todo momento acompañada por una patrulla.



De no cumplir la pena, tendrá que ingresar en prisión un día por cada dos cuotas impagadas.