Educación reparará el colegio Turiellos y las familias suspenden las movilizaciones

El Principado se comprometió ayer con las familias de los alumnos del colegio público Turiellos de La Felguera a consignar fondos en los presupuestos del próximo año para reparar la cubierta del centro. La decisión fue anunciada tras la reunión que mantuvieron en Oviedo la consejera de Educación, Carmen Suárez, y una delegación de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del centro langreano, encabezada por su presidenta, Vanesa Iglesias. El anuncio supone la suspensión de las movilizaciones protagonizadas en los últimos días por las familias y los escolares.

Responsables de Educación esgrimieron que "en el encuentro, la Consejería se ha comprometido a modificar y reanudar este mes el proyecto para cambiar la cubierta del centro, así como a incluir en los presupuestos para el próximo año una partida destinada a sufragar el coste de la obra, que rondará los 200.000 euros". También está previsto que la Consejera visite el colegio langreano en un día por determinar de la próxima semana.

Las familias, por su parte, abandonaron Oviedo con una mezcla de satisfacción y cautela. "Tras algo más de una hora de reunión, la Consejera nos dio su compromiso de reanudar la actuación y solicitar un nuevo proyecto de obra porque el anterior tiene casi dos años. E incorporar el gasto en los próximos presupuestos y licitar la obra", resumió Vanesa Iglesias, que añadió: "Nuestra impresión tras la reunión es que desde la Consejería de Educación se va a hacer lo imprescindible para que la cubierta esté cambiada lo antes posible. Ante esta actitud, desde la dirección del AMPA nos congratulamos y, tras reunión con las familias del colegio, propondremos finalizar las movilizaciones y vigilar muy de cerca el cumplimiento de este compromiso", esgrimió.

La reunión con las familias se celebró a primera hora de la tarde y se ratificó la postura adelantada horas antes por la dirección del AMPA. "Ante el pleno compromiso de la Consejera de Educación para ejecutar las obras de sustitución de la cubierta, habilitando para ello las partidas presupuestarias necesarias, la AMPA del colegio público Turiellos ha decidido suspender las movilizaciones, sin perjuicio de retomarlas si los trámites no se impulsan de inmediato", argumentaron.

La Consejería de Educación señaló ayer que la partida presupuestaria rondará los 200.000 euros. En una reciente visita a Turiellos, la directora general de Planificación e Infraestructuras Educativas, Ana Isabel López, manifestó que el coste exclusivamente de la reforma de la cubierta asciende a 240.000 euros, al tiempo que precisó que "existe un proyecto que abarca también la accesibilidad del centro y una adecuación de baños, con lo que la inversión global sería de 385.000 euros. La Consejería tiene en mente ejecutar el proyecto completo".

La responsable regional también afirmó entonces que en la visita realizada se vio que "no hay ningún motivo alarmante" derivado de las goteras ya que "no existen fisuras, grietas o problemas de que pueda afectar al cuadro eléctrico. No hay ningún riesgo ni para el alumnado ni para el resto de la comunidad educativa".

Las familias y los escolares, que mientras se desarrollaba la reunión en Oviedo volvieron a concentrarse frente al centro, protagonizaron res días de huelga, una protesta frente a la Consejería y llegaron a barajar un encierro.