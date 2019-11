El PSOE pide "cooperación" para que finalice la obra del soterramiento

Nueva polémica sobre el soterramiento. El PSOE de Langreo pidió ayer "cooperación" para el final de las obras y reprochó a Unidas por Llangréu que "no estén a favor de terminarlo". Estas declaraciones surgen tras la autorización a la alcaldesa, Carmen Arbesú, para firmar un convenio junto a l Gobierno regional y el Adif, llevado al Pleno. Unidas por Llangréu se abstuvo en la votación. "Parece que no están a favor de terminar el soterramiento y cerrar una herida realmente dolorosa para el municipio", señaló el secretario general, Toni Ríos. También recordaron a la Plataforma por el Soterramiento que "no puede arrogarse ni la representación de todos los vecinos ni la exclusiva de la preocupación por la obra".