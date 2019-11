Unidas por Langreo critica anomalías en una selección de operarios

Unidas por Langreo pidió ayer la repetición de la prueba efectuada para la selección de ocho operarios del Ayuntamiento. La coalición (que integra a IU, Podemos y Equo) esgrimió que "el secretario del tribunal tenía un familiar entre de los opositores que aprobaron la prueba y no cumplió con la obligación de abstenerse". También apuntaron desde la formación que "las administraciones públicas deben velar por que en estos procesos de selección no haya la mínima duda sobre la limpieza del procedimiento". El gobierno local replicó horas después que el proceso no se paralizará ya que el funcionario no intervino de forma directa en el proceso.

El portavoz de Unidas por Langreo, Jesús Sánchez, explicó que "la impugnación efectuada por dos opositores nos ha permitido saber que un miembro del tribunal, nada menos que el secretario del tribunal tenía un familiar como opositor y en la prueba efectuada el día 22 de octubre para la selección de ocho operarios correspondiente a la OPE del 2018 resultó apto. Este miembro del tribunal de acuerdo con la ley debería haberse abstenido".

Para el portavoz de Unidas por Langreo "esta situación, a nuestro entender, genera dudas sobre la limpieza del procedimiento y nos hizo presentar una solicitud de repetición de la prueba efectuada; somos conscientes que es este tipo de casos siempre hay intereses contrapuestos pero pensamos que siempre debe primar la máxima garantía de limpieza sobremanera cuando estamos hablando de puestos de trabajo".

"Pedimos al actual equipo de gobierno", prosiguió Sánchez, "y especialmente a la alcaldesa Carmen Arbesú que asuma su responsabilidad y delimite las responsabilidades a que haya". "Está en juego el prestigio de la institución y la limpieza del procedimiento de selección del personal municipal; no se puede jugar con las ilusiones de decenas de personas que participaron en la prueba".

El gobierno local señaló ayer que se "investigarán las posibles irregularidades" pero "no se paralizará" el proceso de contratación, que cuenta con más de 40 aspirantes y todavía no está cerrado. "El funcionario tenía voz, pero no voto en el tribunal y no participó en la redacción de las preguntas ni en su corrección. Hay jurisprudencia del Supremo al respeto para no paralizar el procedimiento. Entendemos que, si se hiciera eso, estaríamos perjudicando a las personas que pasaron esa fase de la prueba", aseguraron los responsables del gobierno local.