"Quiero ir sin miedo", dice la peregrina de la que intentó abusar un mierense

C. M. B.

El condenado, ayer, a la salida del Juzgado de Mieres. C. M. B.

"Quiero un Camino de Santiago seguro para todo el mundo, para andar sin miedo". Y por eso ella, la peregrina canadiense a la que un hombre persiguió y mostró sus genitales con gestos obscenos el martes en Mieres, decidió dar un paso al frente y denunciar los hechos. En un juicio rápido, ayer, el acusado -un mierense de 62 años- reconoció lo ocurrido. Fue condenado a una multa de 2.640 euros (a razón de 8 euros diarios durante 11 meses), y el pago de 500 euros a la víctima por daños morales. Si no la cumple, ingresará en prisión. "Estoy muy agradecida a la Guardia Civil, mi traductora, mi abogado y al juzgado", aseguró la mujer, que es bloguera y "youtuber" de viajes. Ni el letrado de la defensa ni el condenado quisieron hacer declaraciones.

Los hechos, que adelantó LA NUEVA ESPAÑA, tuvieron lugar el martes a las once de la mañana. La peregrina había salido del albergue del Hotel de Asociaciones de Pola de Lena a primera hora: "Es una chica muy amable, nos preocupamos mucho cuando supimos que le había pasado algo", afirmaron hospitaleros del Camino del Salvador. Se encontró con el hombre cuando estaba llegando al casco urbano de Mieres. En concreto, lo vio por primera vez en el puente de Seana: "Allí vio que le hacía gestos obscenos".

Ella siguió caminando en dirección a Oviedo (por la carretera AS-242) y se dio cuenta de que él la estaba siguiendo. Cuando la alcanzó, le habló en castellano. "No entiendo", replicó ella. Él le mostró los genitales y siguió con los gestos obscenos. Asustada, la peregrina corrió hasta llegar a una casa en la que la ayudaron.

La mujer es una conocida bloguera y "Youtuber" de Canadá. Tiene más de 3.000 seguidores en las redes sociales, con los que comparte los vídeos y fotos de sus viajes. Cuando el hombre la estaba siguiendo, ella llevaba su cámara para documentar el paisaje y el recorrido de la etapa de Pola de Lena a Mieres del Camino del Salvador. Captó imágenes en las que se le identificaba, que proporcionó a la Guardia Civil cuando presentó la denuncia. Ella estaba "muy nerviosa por lo ocurrido", pero logró explicar los hechos en las dependencias de la Guardia Civil. Los agentes dieron con él casi de inmediato: "Se han portado muy bien conmigo", reiteró ella ayer, al término del proceso.

No estuvo sola en ningún momento. De hecho, llegó al Juzgado de Mieres en un coche de la Guardia Civil y estuvo acompañada por una patrulla durante el procedimiento. "El trato del juzgado, de todo el personal, también ha sido excelente", señaló su abogado, José Luis León. Pusieron a su disposición a una traductora, ya que no habla castellano. No quiso coincidir con el hombre, que llegó al Juzgado poco después de las doce -la vista estaba señalada para las doce y media-.

El procedimiento

El procedimiento fue más largo de lo esperado. Estuvieron en sede judicial durante más de dos horas. El exhibicionista, en un principio, no había reconocido los hechos denunciados por ella. Luego se retractó y hubo conformidad con la condena. Salió del juzgado tapándose la cabeza con su chaqueta. Además de la multa, el Juez también dictó una orden de alejamiento de 200 metros de la víctima y de su lugar de residencia. El incumplimiento de la condena conlleva un día de prisión por cada dos cuotas impagadas.

Ella salió poco después, junto a su abogado, agentes de la Guardia Civil y la traductora. Aseguró que estaba "satisfecha" con el procedimiento y, aunque aun visiblemente afectada por lo ocurrido, añadió que le encanta España. "No voy a abandonar mis planes. Ahora terminaré el Camino del Salvador, en Oviedo, y continuaré por El Primitivo". Buen camino, peregrina.