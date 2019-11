La Feria de Turismo Minero de Hunosa propiciará más de 2.000 contactos comerciales

La IV Edición de la Feria de Turismo Minero e Industrial (Fetumi Negocios) propiciará más de dos mil contactos comerciales entre turoperadores, administraciones, empresas y profesionales del sector turístico vinculados al patrimonio industrial. La cifra se desprende del libro de trabajo elaborado por la organización de Fetumi, que contempla que más de 150 entidades de cinco autonomías -Asturias, Madrid, Cataluña, País Vasco, Galicia, Cantabria, Castilla León y Castilla La Mancha- se den cita el próximo viernes en la jornada comercial que impulsa la empresa Hunosa en el Pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, Asturias.

El plan de trabajo de la jornada prevé cerca de mil reuniones de unos diez minutos entre turoperadores y ofertantes de recursos turísticos y servicios, una veintena de presentaciones de producto o visitas a museos. Los contactos se iniciarán ya la jornada previa al workshop o día de feria comercial cuando los turoperadores y un grupo de prensa especializada en el sector viajes participen en un "fam trip" para conocer recursos de turismo industrial en Asturias.

Fetumi Negocios cuenta ya con la participación confirmada de más de quince turoperadores y agencias de viaje entre los que se encuentran las principales referencias de ámbito nacional: Globalia (Halcón Viajes y Welcomebeds), B The Travel Brand, Interrías, Hotusa, Nautalia, Circuitos Galicia, Spain Your Way, Industrial Travel, Andolina Tours, Déjate Llevar Santander, Frontera Verde, Elije tu viaje o Asturvision. Junto a ellos, ciento veinticinco entidades -ayuntamientos, museos, hoteles y otras empresas de servicios turísticos- de ocho comunidades autónomas que pretenden dar a conocer sus recursos de turismo industrial y, también, ponentes de tres países, además de España: Chile, Escocia y Polonia.

Aunque la jornada comercial se celebra el viernes 8 de noviembre en el mismo Pozo Sotón de Hunosa, las actividades se inician el día antes, mañana, con un "fam trip" o excursión de familiarización que prevé visitar el Pozo Sotón, el Museo de la Mina de Arnao, el Museo de la Minería de El Entrego y el Ecomuseo del Valle de Samuño. Y el viernes 8 se desarrollará el workshop con mesas de debate, presentaciones públicas de producto y reuniones de trabajo con encuentros "b2b" de diez minutos para cruzar la oferta y la demanda.

Con estos contenidos, Hunosa, empresa que impulsa el evento, quiere dejar patente el giro comercial de la Feria y pretende convertirla en un espacio que ponga en contacto a turoperadores y agencias de viajes con empresas, administraciones y entidades que cuentan con recursos de patrimonio industrial. El objetivo global de Fetumi es crear una feria exclusiva para este nuevo segmento turístico de la industria y convertirse en referente a nivel nacional e internacional en el norte de España.