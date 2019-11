El Rally de La Felguera obliga a regular el tráfico en una veintena de calles

La disputa del Rally de La Felguera provocará la prohibición de circular por una veintena de calles desde las tres de la tarde a las once de la noche de mañana. Además, desde hoy a las once de la noche y hasta que concluya la prueba en el tramo urbano, prevista para las nueve de la noche de mañana, no se podrá aparcar en la mayor parte de esas vías.

Las calles y áreas afectadas por estas medidas son: Llugarín, Alfonso Argüelles, Dolores Ibárruri, Inventor La Cierva y sus laterales, la rotonda de El Sutu, el parking de la estación de autobuses, primer tramo de El Sutu, la estación de Renfe, el primer tramo de Conde Sizzo, Gregorio Aurre, el tramo peatonal de Celestino Cabeza, Santa Eulalia, Pintado Fe, Ramón B. Clavería (entre Pintado Fe y Rafael Belderraín), Rafael Belderraín (entre Ramón B. Clavería e Inventor La Cierva), Ingeniero Casariego, el parque Dolores F. Duro, el aparcamiento del polideportivo Juan Carlos Beiro, la calle del Norte (desde Ramón Bautista Clavería hasta el final), La Teyerona (desde el aparcamiento del Frailín hasta la calle Francisco Ferrer).

En la calle del Norte, la Policía Local permitirá el estacionamiento en unos de sus márgenes y la circulación en sentido alterno por uno de sus tramos para permitir el acceso de los residentes a sus viviendas y garajes y el paso de los vehículos de carga y descarga. También estará cortado el acceso interior entre La Felguera y Lada. El rally se disputa mañana (el tramo urbano) y el sábado.