Los 100 años de Olimpia

Olimpia Goyanes Rego nació el domingo 2 de noviembre de 1919 en Armea, un pueblo de Lugo cercano a la villa de Sarria. La semana pasada festejó sus envidiables cien años junto a su familia en su domicilio de Las Mazas de Morcín, localidad en la que reside desde 1956. Olimpia vio la luz el mismo año que se firmaba el Tratado de paz de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial mientras en nuestro país reinaba Alfonso XIII y Nancy Astor se convertía en la primera mujer en tomar posesión de un escaño en el Parlamento británico. Sin duda, Olimpia y Nancy han sido mujeres de romper barreras.

Esta centenaria "gallega de Morcín", hija de Emilia y Paulino, fue la segunda de seis hermanos en una humilde familia que se dedicaba a la labranza. Después de cumplir los 20, se casó en Armea de Arriba con su novio, Germán López Aira, natural de Santalla, y se fueron a vivir a Sarria donde nacieron sus hijos Olga y Germán. Su marido trabajaba entonces en un almacén y, animado por un sobrino que trabajaba en Riosa, se aventuró a venir a Asturias en busca de un salario fijo en las minas de carbón.

En 1954 Germán emigró a Morcín para probar como era la vida en Asturias y dejó a su familia en Galicia. "Marchó sin decirme nada a buscar trabajo en la mina y aquí estuvo solo durante un año hasta que en 1955 volvió a por nosotros. Trájome engañada para aquí ya que yo no quería venir a Asturias, reñíalu y él se reía sin decir nada", confiesa ahora Olimpia mientras sentencia: "Pero luego no nos fue mal".

Cuando la familia López Goyanes llega a Asturias en 1955 se instala con sus hijos Olga y Germán, de 14 y 8 años, respectivamente, en una casa de Lugar de Arriba, en La Foz de Morcín, en la que ocupaban todos ellos una habitación con derecho a cocina. Allí residieron hacinados durante un año hasta que en 1956 se trasladan al nuevo piso en las recién inaguradas viviendas de Las Mazas, que se construyeron para albergar a los cientos de trabajadores venidos para trabajar en las explotaciones carboníferas de Morcín y Riosa que en aquel momento eran propiedad de Ensidesa, empresa que acometió la profundización del Pozo Montsacro entre 1953 y 1959 antes de integrarse en Hunosa en 1969.

Olimpia todavía recuerda el gran esfuerzo que le supuso limpiar el cemento de su nueva vivienda en Las Mazas en la que nació unos meses después, en 1956, Marisa, su tercera hija, que vive actualmente con ella. Germán falleció por enfermedad en 1975, con 66 años, y Olimpia sacó adelante a su familia con salud de hierro. Sufrió achaques menores, como el asma, pero siempre se cuidó mucho y llevó a rajatabla las órdenes del médico. Hasta hace un par de años caminaba todos los días y ahora apenas sale de casa. Desde la ventana de su piso, con vistas al verdoso valle del pueblo de Porrimán, admira el paisaje pero "disfrutaba mucho más antes cuando subía caminando hasta La Collada y ahora este salón es como una cárcel".

"Como al principio vine de tan mala gana, regresábamos todos los años a Armea. Vine engañada pero después no me fue mal. Hasta perdí el acento gallego", señala. Recuerda cuando subía caminando todos los días hasta el valle del Praiquín a por la leche y cuando le llevaba la comida al trabajo a su marido. "En una mano llevaba una potina con puchero para que comiera caliente y en la otra a mi hija Marisa que era muy pequeña", manifiesta. Cuando nació Marisa en 1956, sus dos hermanos ya eran mayores y Germán le decía a Olimpia: "Anda, tonta, que ésta va a ser la que nos va a cuidar cuando seamos viejos". No le faltó razón.

Hasta hace poco Olimpia comía de todo y lo que más le gustaba era el pulpo a la gallega, las manos de cerdo y la tortilla de patata. Ahora come de casi todo pero en papillas. En sus 100 años recién cumplidos solamente estuvo hospitalizada en tres ocasiones, la última tras sufrir el atropello. Disfrutó mucho con sus nietos y bisnietos pero nunca le gustó celebrar su cumpleaños. "No le gustaba que le mirasen el DNI para saber su edad", indica su hija Marisa. Olimpia todavía mantiene largas y entretenidas parrafadas con su amiga Aida Menéndez, otra gran luchadora a la que tiene gran aprecio todo el vecindario y que pasa a visitarla con frecuencia. Echa de menos a amigos como Paco y Rosalía, Alegría, Ricardo y Eloísa o Isaías y Petra, matrimonios vecinos con los que convivieron muchas décadas.

Recuerda con nostalgia los grandes bailes que se celebraran en La Casa Nueva, también echa de menos las grandes fiestas del Carmen que se organizaban en Las Mazas. Una memoria envidiable, sin duda. Coqueta y presumida, no le falta su pañuelo al cuello, sus pendientes de perlas y sus alhajas, como ella define a sus complementos. Una vez a la semana viene una peluquera amiga a su casa para ponerla guapa. Que mantenga esa gracia durante muchos años para disfrute de sus hijas, sus nietos y sus bisnietos.