"Clownic" presenta mañana en Langreo "Turist (or not turist)"

El Nuevo Teatro de La Felguera acoge mañana, a las 20.15 horas, el espectáculo "Turist (or not turist)", que desarrollará la compañía "Clownic". Tal y como aseguran desde la organización, "Turist (or not turist)" es un "divertidísimo espectáculo sobre el mundo del turismo organizado; a través del humor sin palabras, marca de la casa, 'Clownic' plantea una serie de situaciones hilarantes con un solo objetivo: ¡Seguir haciendo reír al público cada 10 segundos!". "Clownic" es una compañía de teatro gestual cómico con una exitosa trayectoria profesional que se nutre del estilo "Tricicle" para crear sus propios espectáculos. De hecho, "Clownic" ha sido la segunda compañía de "Tricicle" durante más de 18 años.