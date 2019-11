San Martín reparte 88.000 servilletas con mensajes contra la violencia machista

El Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio ha puesto en marcha, con motivo del inicio de la celebración de las fiestas gastronómicas del concejo, la campaña contra la violencia de género a través de la hostelería que desarrolló con éxito el pasado mes de abril. La hostelería de Sotrondio recibió días atrás y de manera gratuita un total de 14.000 servilletas que reproducen los mensajes "No es no" y "Tu silencio es letal, denuncia". La iniciativa corresponde al Consejo Municipal de la Mujer.

Otras 74.000 servilletas más se distribuirán en los bares y restaurantes de El Entrego y Blimea, en las próximas semanas, coincidiendo con la celebración de las fiestas de Les Cebolles y Los Pimientos, respectivamente.

La concejala de Igualdad, Gema Suárez, indicó que "pretendemos hacer reflexionar a la población sobre las agresiones sexuales que sufren muchas mujeres y recalcar que un 'no' dicho por una mujer es un 'no' y un silencio también es un 'no'. También queremos apelar a la solidaridad de la sociedad", añadió la edil.