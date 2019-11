Un argayo corta la carretera entre Blimea y Barredos

Un argayo mantiene cortada desde las ocho de estas tarde, aproximadamente, la carretera entre Barredos y Blimea. La Policía Local ha tenido que regular el tráfico y desviar a los vehículos por el Corredor del Nalón. El desprendimiento de tierra ha afectado a un vehículo, aunque su ocupante no ha resultado herida, según indicó la Policía Local.

No es la única incidencia registrada en la comarca del Nalón como consecuencia de las fuertes lluvias. En Langreo, según informó el gobierno local, se han producido dos hundimientos de carreteras. "Como medida de seguridad, el Ayuntamiento ha decido cortar el acceso desde Pajomal al núcleo de Cuetos, donde en todo caso no hay ningún vecino incomunicado. En las cercanías de El Viso, ha quedado interrumpido desde la mañana el acceso rodado al pueblo de La Cabaña, aunque es posible llegar a pie hasta esas casas. En ellas reside solo una pareja de personas de edad avanzada. Por el momento, no es necesaria su evacuación, pero están en contacto constante con el 092 y el 112 para atender cualquier cambio en la situación", aseguraron.

Además, la fuerte bajada de agua desde Cabaños a Ciaño "causó inundaciones, ya solucionadas, en algunos garajes de esa zona. El personal del Ayuntamiento también mantiene una vigilancia y un control constante sobre el nivel de los ríos Nalón, a la altura de Frieres, y Candín, cerca de Tuilla, ante la posibilidad de que se desborden si continúan cayendo precipitaciones importantes. A la centralita de la Policía Local llega también un flujo constante de llamadas de ciudadanos que alertan de argayos o socavones de tamaño menor", expusieron las mismas fuentes.

Desde el gobierno local también indicaron que "se ha reforzado con operarios extra el turno de tarde del personal de Servicios Operativos para hacer frente a todas las contingencias derivadas del temporal. La Policía Local también se concentra en las incidencias derivadas de la lluvia. Ambos dispositivos seguirán activos durante la noche".