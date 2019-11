El guaje que es un "crack"

Andrés Suárez, 28 años, psiquiatra y uno de los "cracks" más grandes de España. No es una exageración: este joven mierense es uno de los finalistas del programa "Vaya Crack" (RTVE). El concurso, emitido los sábados a medianoche en La1, busca -según su promoción- a "la persona más inteligente de España". A través de desafíos, pone a prueba las inteligencias múltiples. En el plató, Andrés Suárez tuvo que armar puzles que parecían no tener pies ni cabeza, calcular rápido, reproducir melodías que solo había escuchado una vez en la vida y medir "a ojo". ¿Lo más difícil para él? "Los nervios que pasé". Lo dicho, todo un "crack".

"Solo tengo que poner una pega al programa. El horario en el que se ha emitido", afirma Andrés Suárez, que actualmente vive en Madrid. "Vaya crack" es la versión española del espacio canadiense "Canada's Smartest Person" (que se puede traducir por "La persona más inteligente de Canadá"). "Allí el programa enganchó mucho. Aquí no ha ocurrido lo mismo, creo que por el horario y porque el público no se podía involucrar igual que allí. En Canadá había, incluso, una 'app' que permitía interactuar a través del móvil", explica el mierense. "Vaya Crack", que llegará mañana a su final, se emitió primero a las nueve de la noche y, más tarde, se retrasó a las 12. Los sábados, "mal día" para el público joven al que está dirigido.

Él supo del "casting" del espacio a través de un grupo de amigos: "Lo compartieron y, en un principio, no me llamó mucho la atención". Fue su novia la que le animó a presentarse: "Me dijo que podía ser divertido para mí y, además, el premio para el ganador está muy bien". Una vuelta al mundo para el "crack" más grande. Fue a las pruebas en Madrid, "por si me cogían". Y lo seleccionaron junto a otras 39 personas, del total de 400 españoles que se presentaron al "casting".

Y de esos cuarenta, para la final de mañana, quedan solo nueve. "Espero no ponerme nervioso", ríe Suárez. Lo cierto es que en su primera aparición sí se le veía ajetreado, aunque solo a ratos. Con "el acelerón" y todo, salvó todas las pruebas al dedillo. La gymkana final incluía un "puzle sicodélico de Ibiza", una sopa de letras interactiva, un reproductor de melodías y dos pruebas de cálculo. Si hubiera nota, él tendría matrícula de honor.

De momento, el mejor veredicto es que estará mañana en la final. Si es el ganador, solo él lo sabe: los programas están ya grabados y la emisión de la final está prevista para las 23.40 horas del sábado. Pero como no todo es guardar secretos, confiesa que se "preparó" viendo los programas emitidos en Canadá. También con su afición a los juegos de mesa y a las miniaturas. Aunque el mejor "entrenamiento", dice, es "el día a día. Todo lo que haces, lo que afrontas". Licenciado en Medicina, se especializó con el MIR de Psiquiatría. Ahora trabaja en un hospital de día infanto-juvenil.