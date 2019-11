"Mieres avanza en la igualdad real entre hombres y mujeres"

La concejalía de Igualdad y Feminismo del Ayuntamiento de Mieres ha organizado durante todo este mes actividades de sensibilización y concienciación contra las violencias machistas. Exposiciones, charlas, monólogos, cine e, incluso, talleres de autodefensa feminista. Todo con un objetivo común, avanzar hacia la igualdad real entre hombres y mujeres y evitar cualquier tipo de discriminación. Nuria Ordóñez Martín es la concejala de Igualdad y Feminismo y explica los objetivos de estas Jornadas contra las violencias machistas.

–Háblenos de las actividades que han organizado con motivo del 25N.

–Estas Jornadas contra las violencias machistas tienen como objetivo seguir profundizando en la importancia de la prevención, la sensibilización y la concienciación de toda la ciudadanía. Es importante que ante las violencias machistas no miremos para otro lado. En estos momentos hay una verdadera emergencia feminista, nos levantamos día sí y día también con noticias sobre asesinatos, violaciones y manadas, sin contar las víctimas que no entran en las estadísticas oficiales. La situación es insostenible y ante eso, las administraciones y la sociedad tenemos que actuar. Hemos organizado un programa de actividades amplio y muy variado en el que tocamos todos los temas, desde la prostitución con el corto "Hola putero" y la charla de las activistas feministas Towanda Rebels hasta el monólogo "Pizza con Piña" de Elsa Ruiz, en el que se trata en clave de humor la realidad de una mujer trans. Y, en este sentido, también tenemos una charla-coloquio sobre violencias machistas y feminismo sin transfobia, que es un tema que en los últimos meses ha causado polémica y en el que queremos dar la palabra a activistas feministas y LGTBI.

–Noviembre es el mes contra las violencias machistas, pero es un tema que se trabaja cada día desde su área.

–Así es. Uno de los principales objetivos de la concejalía de Igualdad y Feminismo es conseguir la igualdad real y evitar las desigualdades que a día de hoy las mujeres seguimos sufriendo en todos los ámbitos. Y aquí entra un trabajo muy amplio y transversal a través de todas las áreas y departamentos municipales y en colaboración con el movimiento social. Hablamos de coeducación, fundamental para educar en igualdad, de abordar cuestiones como la diversidad sexual, los cambios en los modelos de relaciones y la sexualidad. Se trata de evitar discriminaciones y violencias de todo tipo y eso pasa por educar en igualdad. Además, por supuesto, la labor va más allá, con un Centro Asesor de la Mujer desde el que se ofrece información y apoyo a las mujeres desde el punto de vista legal, de denuncia, ayudas a las que pueden acogerse€ Contamos además en Mieres con una unidad especial de policía experta en violencia de género. La lucha por la igualdad es un objetivo claro y el Gobierno local y el Ayuntamiento de Mieres lo aborda de manera transversal en todas las áreas.

–El feminismo cada día tiene más visibilidad y protagonismo, ¿vamos por el buen camino?

–Somos millones de voces gritando que basta ya, que no queremos más asesinatos, que queremos que se reforme el código penal, que el sistema judicial se implique con sentencias más justas y con formación el perspectiva de género, que no se blanquee la violencia machista. Pero queda mucho por hacer, tenemos que visibilizar la importancia de las mujeres en la historia, en la ciencia, acabar con los estereotipos, con el lenguaje sexista. La brecha salarial, el hecho de que los cuidados siempre recaigan en la mujer, el laberinto o techo de cristal€ Son muchas cosas las que quedan por hacer, pero vamos a hacerlas porque es de justicia y porque hasta que no abordemos todas las cuestiones pendientes, no habrá igualdad real.



Programa de actividades

17 de noviembre, 20.00 h

Auditoriu Teodoro Cuesta. Elsa Ruiz. Monólogo y Charla "Pizza con piña".

24 de noviembre

"Haz ruido contra las violencias machistas". Ruta Motera. 11 horas Plaza del Ayuntamiento: Concentración y lectura manifiesto. 12.30 horas: ruta por el concejo.

25 de noviembre, 12.00 h

Plaza del Ayuntamiento. Acto institucional. Lectura declaración institucional. Lectura del poema número VII de "La flor cortada", de Patricia Suárez. Árbol de la memoria. Actuación Pandereteres "Nun tamos toes". Marcha por las principales vías públicas.

27 de noviembre. 19.00 h

Salón de actos Casa de Cultura. Towanda Rebels. Charla: "Prostitución: una respuesta feminista" y proyección del corto Hola Putero.

28 de noviembre, 19.00 h

Salón de actos Casa de Cultura. Charla-coloquio "Violencias machistas y feminismo sin transfobia", con la intervención de:

-Amanda Azañón. Activista trans. Presidenta del colectivo Lesgavila.

-Ariadne Cuevas Rodríguez: Presidenta de la Asociación Mil Voces Violetas.

-Eva Irazu Pantiga. Consultora de Género y Diversidad. Activista feminista y LGTBI.

-Nayara Malnero. Psicóloga y sexóloga.

-Yosune Álvarez Barragán. Coordinadora XEGA, Colectivo LGTBI Asturias.

-Modera: Sonia Díaz Martínez. Abogada Centro Asesor de la Mujer.

29 de noviembre, 20.00 h

Auditoriu Teodoro Cuesta. . Representación teatral "Jauría", de Kamikaze Teatro.¡

Además, Talleres de defensa feminista en el polideportivo de Oñón y en Turón.

Toda la información del 25N en www.mieres.es