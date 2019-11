Adrián Miguel Pérez, elegido secretario general de CC OO en Hunosa por unanimidad

Los afiliados de CC OO en Hunosa eligieron ayer a su nuevo secretario general. Adrián Miguel Pérez encabezó una candidatura con una apoyo unánime, y liderará la sección sindical dentro de la empresa pública. Un cargo que deja el riosano Rubén García, que durante los últimos años fue el máximo responsable dentro de la hullera, donde fue el encargado de negociar el último plan de empresa que llega hasta el año 2027.

Fue en el campus de Mieres donde más de un centenar de afiliados se dieron cita para participar en la asamblea. El nuevo secretario general afronta esta nueva etapa con mucha ilusión. "Vamos a seguir por la línea que venimos desarrollando en la empresa, tenemos un plan 2019-2027 recientemente firmado, y lo que vamos a velar es para que esa planificación se cumpla", indicó Adrián Miguel Pérez. Uno de los objetivos a medio plazo es la negociación de la segunda fase del plan de Hunosa, la de consolidación, que se llevará cabo en el segundo semestre de 2021 por los cambios que deberá afrontar la térmica de La Pereda. "Nosotros tendremos que sentarnos a negociar y tratar de que el pozo Nicolasa siga extrayendo combustible para la térmica igual que está en la actualidad, y velar porque los planes de diversificación y reactivación se cumpla", agregó.

Para Adrián Miguel Pérez "está claro en el plan que Hunosa tiene que buscar planes industriales con otras actividades dentro de las energías renovables, como la geotermia o la biomasa". Además, indicó que "dentro de la reactivación nosotros seguiremos insistiendo en que Hunosa tiene que ser un actor principal en el cambio estructural de las comarcas mineras, y debe de estar de una manera proactiva para buscar proyectos empresariales que se puedan instalar en las Cuencas para frenar la sangría de puestos de trabajo que se están perdiendo por la Transición Ecológica".

Adrián Miguel Pérez, de 34 años, entró en el año 2007 en el pozo Nicolasa como electromecánico, y fue nombrado delegado de personal desde 2009. También tuvo otros cargos dentro del pozo, así como en la sección sindical de Hunosa en Oviedo, donde hasta ahora era secretario de Organización. Lleva trabajando codo con codo con el ya exsecretario general, Rubén García, que lo considera como la persona idónea para mantener la labor sindical de CC OO dentro de la empresa pública. "Creo que se eligió a la persona que reunía las mejores condiciones para sacar adelante el futuro de esta empresa, y que en el tiempo que trabajé con él me demostró capacidad de trabajo, preparación, experiencia y lealtad", aseguró García sobre su sucesor.

El ya exmandatario afirmó que se va "tranquilo" por dejar "los deberes hechos". "Dejo la empresa con un plan a nueve años que garantiza la estabilidad a futuro y el empleo para los trabajadores fijos y para la gente de contratas", indicó el morciniego. "De lo que más me preocupé fue de que la gente más débil no quedara fuera y sin opciones, y eso es de lo que más orgulloso me siento, de no dejar a nadie tirado en el camino", aseguró García, que también se enorgullece "de haber conseguido que Nicolasa sea el único pozo que saca carbón en España".