Identificado un hombre que estrelló su coche contra un local de Mieres y se fugó

Tremendo el susto que se llevó en la madrugada de ayer José Rodríguez, propietario de un bajo en la calle Ramón y Cajal de Mieres, contra el que se estrellaba un vehículo en torno a las cinco de la madrugada. El conductor se dio a la fuga, y la Policía Local ya lo ha localizado. Aunque no hubo que lamentar daños personales, el accidente dejó un enorme boquete en la fachada del bajo, así como daños en dos vehículos que estaban guardados en el garaje.

"Me llamó un vecino, bajé y me encontré con esto", afirma Rodríguez señalando el tremendo socavón que quedó en la fachada de su local. "Me acerqué a la policía, puse la denuncia, y ya se pusieron a tratar de localizar al autor", señala el propietario del local, que descubrió como la estantería que tenía pegada a la pared cayó sobre sus coches.

Los agentes retiraron el vehículo con la grúa municipal, ya que el causante del suceso lo había abandonado unos 50 metros calle abajo. La Policía Local de Mieres ya ha identificado al conductor siniestrado, que ha resultado ser un hombre de 46 años.