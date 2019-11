Podemos Laviana critica que no se rebajen las tasas y los impuestos municipales

El grupo municipal de Podemos en Laviana ha explicado su posicionamiento en contra de la propuesta del equipo de gobierno (PSOE) para los impuestos y tasas municipales. La formación morada asegura que "no apoyamos la congelación de los impuestos del IBI, viñeta, IAE que se ha propuesto". Además, aclararon que "no es cierto que nosotros no aportáramos ideas para incluir en alguna ordenanza". Sí proponían la bajada del cincuenta por ciento de la tasa de terraza para todos los hosteleros que la solicitaran por primera vez. "Alardear de la congelación de las tasas de basura nos parece un intento de hacernos olvidar la subida del 28 por ciento en el año 2008, para implantar un nuevo servicio de recogida de basura que nunca llegó a realizarse. Pero que el dinero se lo embolsó el Ayuntamiento", señalaron.

Podemos Laviana votó en contra de todas las ordenanzas "que no incluyeran la disminución en los costes de todas las tasas, sin excluir ninguna". Para cumplir con la Ley de sostenibilidad, apuntaron, "se puede optimizar la administración, por ejemplo reduciendo la cuota de asignación a grupos políticos municipales". Podemos Laviana ha devuelto 5.770 euros del pasado mandato.