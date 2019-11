Armando Suárez: "La cultura sin pan se convierte en supervivencia"

El médico y escritor Armando Suárez ha desempeñado durante gran parte de su vida una ingente labor de ayuda humanitaria al frente de la Fundación DAF, trabajando fundamentalmente en la India, un país donde, según dice y "gracias a la generosidad de los asturianos", ha estado al frente de la construcción de hospitales, orfanatos y colegios. Su fundación ha sido galardonada en numerosas ocasiones y en la actualidad está nominada al prestigioso premio Ghandhi.

Suárez estuvo en el salón de actos del Cidan de Pola de Laviana para hablar de su trayectoria al frente de la fundación y para presentar su libro "Pin y el misterio de Llampaces", "un cuento infantil pero con lectura para adultos que está ilustrado con doce maravillosos cuadros del pintor asturiano Mariano Moré", según explicó. La presentación fue organizada por el área de Cultura del Ayuntamiento de Laviana en colaboración con el Club LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas.

El evento, que fue presentado por el periodista Naciu Varillas contó con la presencia del alcalde de Laviana, Julio García, que explicó que "este libro habla de la mina y en especial de la mina de cobre Llampaces, un lugar ya casi olvidado en un monte entre Soto de Agues y Llorío pero también hace referencia a la importancia de estudiar, de no conformarse con nada y formarse para poder discernir entre las cosas que están bien y la que no". "Necesitamos empoderarnos para poder aportar lo mejor de nosotros para que nuestra Asturias del alma salga de su letargo", reflexionó.

"Si continúa la sangría de jóvenes asturianos que tienen que salir en busca de trabajo, llegará un momento en el que nuestra cultura, nuestra lengua y en definitiva nuestra identidad se irán perdiendo dentro del agujero negro de la cultura global que lo devorará todo", afirmó Suárez al tomar la palabra. El autor explicó que "este libro nació por casualidad, cuando un amigo muy querido por mí me pidió que le escribiese una historia a su hijo que se encontraba muy deprimido pues no se adaptaba a la vida en Nueva York". "Se lo mandé por email y tuvo mucho éxito no solo con el chaval para el que iba dirigido, sino entre todas las personas que lo leyeron y que me animaron a hacer un libro con la historia de Pin", confesó. "Este cuento infantil para adultos transcurre en una época de grandes contrastes entre el enorme crecimiento industrial y minero que vivió Asturias durante la época de la Primera Guerra Mundial y la miseria en la que vivían los trabajadores de las cuencas mineras y por eso he pretendido hacer una llamada de atención para que se trabaje por la conservación de nuestra cultura y por supuesto por la creación de empleo estable".

Para Armando Suárez, "la cultura sin pan se convierte en supervivencia, algo que en el fondo no deja de ser otra forma de cultura" y sobre esa base, abogó por fomentar, potenciar y poner en valor la importancia de la formación, los estudios y las inquietudes por saber y aprender cada día, de modo que nada ni nadie puedan influir en nuestras opiniones", El escritor dijo, al acabar, que "hay que volver a recuperar la sabiduría de la Cuenca minera y pelear para que formarse no suponga perder nuestra esencia".