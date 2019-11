Reabren al tráfico un carril de la carretera entre Blimea y Barredos

Un carril de la carretera AS-387, que comunica Barredos (Laviana) con Blimea (San Martín del Rey Aurelio), quedó reabierto al tráfico esta tarde, según aseguró el Principado. La vía permaneció cortada a la circulación durante una semana debido a un argayo. Tras producirse el desprendimiento, la Policía Local tuvo que regular el tráfico y desviar los vehículos por el Corredor del Nalón. El argayo ha afectado a un vehículo, aunque su ocupante no ha resultado herida.

Los trabajos ejecutados en la zona han permitido que a partir de esta tarde los vehículos puedan utilizar uno de los carriles de la carretera que une Barredos con Blimea. Esta no fue la única incidencia registrada en el valle del Nalón hace una semana como consecuencia de las fuertes lluvias. En Langreo, se produjeron dos hundimientos de carreteras. El gobierno local cortó entonces como medida de seguridad el acceso desde Pajomal al núcleo de Cuetos, donde en todo caso no quedó ningún vecino incomunicado. En las cercanías de El Viso, quedó interrumpido el acceso rodado al pueblo de La Cabaña. Además, la fuerte bajada de agua desde Cabaños a Ciaño causó inundaciones en algunos garajes de esa zona.