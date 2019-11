El retraso para abrir Pajares es culpa de la negligencia de Deportes, dice la plantilla

El retraso en la apertura de la estación invernal de Valgrande-Pajares debido a la revisión de su principal remonte, El Brañillín, ha puesto en pie de guerra a sus propios trabajadores. A través de un comunicado, denuncian la "negligencia" de la Consejería de Cultura a la hora de licitar estos trabajos "a sabiendas del calendario de las revisiones de cada uno de los remontes". Además, critican que, en lugar de admitir lo ocurrido, "cuestionan el buen hacer del personal y ponen en juego el prestigio de la estación invernal". Las críticas también se han extendido entre aficionados y profesionales del sector hostelero, que piden depurar responsabilidades.

El Principado emitió un escueto comunicado el viernes por la tarde donde se escudaba en "las labores de acondicionamiento habituales" para no abrir la estación el próximo día 29, cuando se inaugura la temporada de esquí. Sin embargo, su hermana Fuentes de Invierno sí abriría sus instalaciones. El director de Pajares, Javier Martínez, tampoco daba mayores explicaciones y aludía a "trámites administrativos". Pero la causa real era el retraso en la revisión del Brañillín. Esto enervó a los propios trabajadores, quienes destacaron que la "incorrección" del comunicado "no da razones con claridad y deja al personal ante la opinión pública y los usuarios como los responsables de no tener las instalaciones operativas". Todo lo contrario, "la verdadera razón es la improvisación y mala planificación de la Consejería, sabedores del calendario de las revisiones de cada uno de los remontes pautados en el plan de mantenimiento anual".

El citado plan destaca, según los propios trabajadores, que "correspondería a la principal silla de la estación una gran inspección, que realiza una empresa externa homologada para actuar sobre el cable, poleas y modificar 125 sillas, para garantizar la seguridad". En su opinión, esta revisión se ha licitado con un retraso "incomprensible y negligente". No sólo eso, denuncian que "ha quedado cuestionado el buen hacer del personal y en juego el prestigio de la estación invernal por la nefasta gestión de la administración del Principado". Por último, exigen "la presencia inmediata" de la consejera Berta Piñán para que dé explicaciones "con carácter urgente". También llaman al resto de partidos en la Junta General para que exijan que se depuren responsabilidades.

Las críticas también llegaron ayer desde la plataforma Pro Valgrande-Pajares, quienes lamentaron que "se pierda una nueva oportunidad de empezar una temporada de esquí con tendencia positiva a finales de noviembre". Al igual que los trabajadores, piden explicaciones y depurar responsabilidades al Gobierno regional. Junto a los aficionados, los hosteleros. La Asociación de Turismo de la Montaña Central (Asturcentral) daba cuenta de las nefastas consecuencias que el retraso tendrá en su sector y hablaba ayer de "pérdidas". "No damos crédito a lo ocurrido, esto sucede en una empresa privada y alguien estaría de patitas en la calle, ¿pero aquí nadie tiene responsabilidades?", aseguraban en su perfil de "Facebook" preguntándose que "quién va hacer frente de las pérdidas económicas ocasionadas a nuestro sector".

Más información en páginas 28 y 29