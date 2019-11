Borja Sánchez: "Es importante tener una estrategia científica, talento sobra"

El consejero de Ciencia, Innovación y Universidad del Principado, Borja Sánchez, abogó ayer por la importancia de dotar a Asturias de "una estrategia científica" y de innovación porque "talento nos sobra". Lo hizo en la inauguración de las IX Jornadas de divulgación científica de Laviana, que se prolongarán hasta el jueves. Todos las actividades comienza a las 19.00 horas en la Casa de Cultura de la Pola.

El Consejero expuso que tres las cuatro personas que apoyaron la puesta en marcha de las jornadas hace nueve años -David Hevia (investigador del Instituto Oncológico del Principado de Asturias y organizador del evento), Adrián Barbón, Roberto Fernández y el propio Borja Sánchez- desempeñan actualmente diversas responsabilidades en el Principado. "Estas jornadas, que ya están consolidadas, son un caldo de cultivo de personas que se implican no solo en divulgación científica sino en que Asturias tenga una estrategia científica". También esgrimió Sánchez que es "importante acercar la ciencia a los más jóvenes en especial y a todos los estratos de la sociedad en general" ya que "todo lo que podamos invertir en nuestros jóvenes nos lo darán ellos en el futuro. Y si invertimos en divulgación científica seguramente nos darán ciencia e innovación".

Proyección

Otro consejero, en este caso el de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández, será el encargado de clausurar las jornadas, este jueves. En el acto de ayer, Miguel Ferrero, presidente de la Asociación de Químicos del Principado de Asturias, destacó la importancia de la química en la vida cotidiana. Tras la proyección de la película "El hombre vestido de blanco" -la historia de un químico que alarma a los magnates textiles británicos con una nueva tela que no se ensucia, no se daña y no se rompe- se organizó una charla coloquio con los asistentes.

La vicealcaldesa y concejala de Cultura de Laviana, Inés García, y el edil de Economía y secretario general de la agrupación socialista de Laviana, Roberto Fernández "Petón" hicieron hincapié, por su parte, en "la relevancia que estas jornadas tienen para el concejo de Laviana" y en "el gran orgullo que nos supone su celebración año a año" para el concejo del Alto Nalón.