El área sanitaria del valle del Nalón entrega hoy sus premios de investigación

Más de medio centenar de trabajos de investigación se han presentado a la décimo cuarta edición de los Premios de Investigación del área sanitaria VIII, correspondiente al Valle del Nalón, que se entregarán hoy. En esta ocasión, 37 de los trabajos son publicaciones, seis comunicaciones orales y nueve pósteres. La directora general de Calidad, Transformación y Gestión de Conocimiento, Elena Llorente, y el gerente del área sanitaria VIII, Tácito Suárez, serán los encargados de entregar los premios durante el transcurso de un acto que comenzará a las 12.30 horas.

Los galardones se distribuyen en dos categorías. Una de ellas premia los trabajos de investigación presentados en reuniones científicas con dos subcategorías, al mejor póster y a la mejor comunicación oral. En el primero de los casos, se ha reconocido "La acción comunitaria a través de los espacios intersectoriales y su influencia en la salud", mientras que en el apartado de comunicación oral, el galardón ha recaído en "Phlebitis Zero: Working to reduce the complications associated with short peripheral intravenous catheter".

La segunda categoría se dirige a trabajos publicados en revistas científicas. El primer premio ha correspondido al trabajo "¿Pueden ser la interleucina-2 y la interleucina-1 biomarcadores específicos de la sintomatología negativa en la esquizofrenia?" y el segundo para "Intra-operative temperature monitoring with two noninvasive devices (3M Spoton® and Dräger Tcore®) in comparison with the Swan-Ganz catheter".