Sanidad niega un medicamento a un enfermo de cáncer de hígado

El diagnóstico oscureció el mundo de Juan Carlos Villoria, aporreó a toda su familia: cáncer de hígado. Este allerano, de Moreda, lleva casi dos años luchando contra la enfermedad. Participó en un tratamiento experimental en Pamplona, no funcionó. Otro procedimiento en el Hospital Central de Asturias (HUCA), la enfermedad siguió avanzando. En la última revisión, su oncóloga le recetó un medicamento antitumoral de nombre impronunciable: Regorafenib. Y otro golpe: la Consejería de Sanidad –previa valoración de la Comisión del Uso Racional de Medicamentos (CURMP)– se lo niega, a pesar de que sí está disponible en otras comunidades autónomas. Hartos de impotencia, él y su familia han iniciado una campaña de búsqueda de apoyos entre la sociedad.

"No es justo que me nieguen este medicamento. Tengo 59 años, trabajé y coticé hasta mi jubilación", afirma con la voz un poco cansada. Será después de tantas decepciones. "Cuando me diagnosticaron me quedé en shock. Me hablaron de un tratamiento experimental en Pamplona y allí estuve, pero no me sirvió. Ahora siento que perdí tiempo muy valioso". "Cuando mi oncóloga me dijo que existía este medicamento, Regorafenib, recuperé un poco de esperanza". Pero pronto supo que se lo habían denegado.

Juan Carlos Villoria afirma que, en otras comunidades autónomas, sí se está dispensando a enfermos con su mismo diagnóstico. "Siento que me obligan a irme para poder seguir viviendo", lamenta. Se niega, quiere seguir buscando una solución en Asturias. "No solo para mi, para todos los que pasamos por esto". "Me pregunto si yo soy solo un gasto para Sanidad y para la Comisión de Uso Racional de Medicamentos".

Para los suyos es mucho. Su sobrina Natalia ha compartido el caso en "Osoigo". Se trata de una plataforma en la que los ciudadanos pueden hacer sus preguntas a los políticos:"¿Qué harán para que mi tío, que tiene cáncer de hígado, pueda recibir los tratamientos que Sanidad le deniega?".