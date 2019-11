Investigar es la receta

Investigar tiene premio en el área sanitaria VIII. El hospital Valle del Nalón acogió ayer la entrega de los XIV Premios de Investigación del área, a los que concurrían más de medio centenar de trabajos (37 publicaciones, 6 comunicaciones orales y 9 pósters). El acto se completó con una charla del neurólogo e investigador del Hospital Ramón y Cajal, Ignacio Hernández Medrano, que habló de "Big Data e Inteligencia Artificial: del concepto a la clínica". Hernández Medrano es fundador de las empresas Savana y Mendelian, dedicadas, respectivamente, a la inteligencia artificial en los registros clínicos y al diagnóstico y tratamiento de enfermedades genéticas.

Los premios se dividen en dos categorías. En una de ellas se reconocen los trabajos de investigación que han sido presentados en reuniones científicas con dos subcategorías, al mejor póster y a la mejor comunicación oral. En el caso del póster el ganador fue "La acción comunitaria a través de los espacios intersectoriales y su influencia en la salud", a cargo de Carlos Miguel Sanz Vega (del centro de Salud La Calzada II de Gijón), Alba Noriega Pérez (del Paulino Prieto de Oviedo) y Gloria Antón Martínez (del centro de Pola de Laviana).

Por su parte, la distinción en el apartado de comunicación oral fue para "Phlebitis Zero: Working to reduce the complications associated with short peripheral intravenous catheter", un trabajo de profesionales del Hospital Valle del Nalón, del HUCA, del Hospital Universitario de Donostia y de la Asociación Buenas Prácticas Seguridad Pacientes.

La segunda categoría está centrada en trabajos publicados en revistas científicas. El primer premio fue para el trabajo "¿Pueden ser la interleucina-2 y la interleucina-1 biomarcadores específicos de la sintomatología negativa en la esquizofrenia?", realizado por investigadores del área de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo, del SESPA, del Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM), del Instituto de Neurociencias del Principado de Asturias (INEUROPA) y del departamento de Morfología y Biología de la Universidad de Oviedo.

El segundo premio fue para la publicación "Intra-operative temperature monitoring with two noninvasive devices (3M Spoton and Dräger Tcore) in comparison with the Swan-Ganz catheter", a cargo de los profesionales de los Servicios de Medicina Preventiva y Salud Pública de los hospitales Valle del Nalón, Álvarez Buylla de Mieres, HUCA, Hospital Universitario de Elche y del Servicio de Investigación del Hospital Universitario de Ciudad Real, así como del servicio de Anestesia del HUCA.